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社會 社會焦點 保障人權

機車騎士被撞飛落擋風玻璃慘死　兩駕駛竟都無照上路

▲▼車禍。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲屏東無照駕車男撞死無照機車騎士後肇逃，被判1年10個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／屏東報導

屏東一名張姓男子駕駛自小客車不慎追撞同向楊姓機車騎士，造成楊男彈飛撞擊張男車前擋風玻璃，傷重死亡，而張男疑似因無照駕駛心虛逃離現場，警方追查後將人逮捕歸案，屏東地方法院依過失致死與肇事逃逸，將張判處有期徒刑1年10個月，可上訴。

判決指出，楊姓男子於2020年6月騎乘機車行駛在屏東縣內埔鄉某處道路，遭到張姓男子所駕駛的自小客車從後追撞，受到猛烈衝撞後楊男彈飛上擋風玻璃，造成頭部開放性骨折、腦組織外溢等全身嚴重受創，而事發當下張男竟未下車處理事故，加速駛離現場，其他民眾協助將楊男送醫後仍傷重宣告不治。

警方調閱沿路監視器，追查出張男逃逸路線並將人逮捕到案，發現張未考取駕照，疑似因發生車禍心虛而畏罪逃離；也調查出死者楊男為無照騎車，兩人皆無照違法上路。

屏東地院審理後，認為案發當天天氣晴朗、視線清晰無障礙物，張男在未注意車前狀況及未保持安全距離下追撞楊男，造成憾事。審酌張男家庭背景，多次表示願意賠償死者家屬，判張男犯無駕駛執照駕車因過失致人於死罪，處1年有期徒刑；又犯駕駛動力交通工具發生交通事故致人死亡而逃逸罪，處1年2個月有期徒刑，合併執行1年10個月，全案可上訴。

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