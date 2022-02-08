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福食比照萊豬設專區？　黃珊珊下午改口：會讓業者壓力很大

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊8日下午受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊8日下午受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

行政院8日宣布，解禁福島地區5縣市食品，2月21日正式生效，使台北市副市長黃珊珊於臉書批評「被突襲」，也認為要比照「非萊專區」確保市民的自由選擇權。不過，黃珊珊8日下午改口稱，因為日本福島地區5縣市食品非常多項，如果要用專區，可能會造成業者很大壓力，北市府會先聽業者做法，也希望標示上可做比較清楚。

黃珊珊8日上午於臉書表示，「源頭管理、明白標示」是不可退讓的原則，讓人民有自由選擇的權利，萊豬如此、福島食品也應該如此，台北市政府只好要求賣場、超市與超商設置「非萊專區」來確保市民的自由選擇權，「福島食品，大概也要用相同方式，讓市民可以清楚知道自己買到的是什麼！」

不過，面對「福食專區」議題，黃珊珊8日下午於記者會中改口稱，「這個跟萊豬可能不太一樣，因為萊豬只有一個品項，但日本這5縣市商品應該非常多項，如果真的要用專區，可能會對業者有很大的壓力。」

黃珊珊提及，目前按照中央程序來看，中央會先做公告，而北市府也會在預告期間給中央一些建議，例如進口時雖然有逐批檢驗，但希望能夠有查詢平台，可讓第一線人員於後台查詢，「因為（福食）品項非常多，這樣對我們查核人員有幫助。」也希望進口時的標示上可以更明確。

黃珊珊強調，「源頭管理、明白標示」是北市府的立場，接下來就會去增加稽查量能，等中央將相關細節提供給各縣市政府後，北市會輔導業者知道如何標示，「可是要做（福食）專區的話，如果品項較多會比較困難，這部分我們會先聽業者做法。」如果大部分業者有空間的話，當然可以使用專區，但若是傳統市場、超商的話，可能比較沒有空間。

至於若未做到是否有罰則？黃珊珊回應，目前《北市食品安全自治條例》中有一項，不得販售日本受輻射汙染地區生產、製造或加工食品，該條例目前沒有罰則，但如果是「標示不清楚」的話，可視違規狀況來判斷有無違反《食品安全衛生法》。

黃珊珊說，重點還是希望業者清楚標示，「從中央定的標準來看，其實比萊豬好很多。」因為福食是逐批檢驗、雙證件，「他（政府）知道國人擔心的事情，我覺得比上次（萊豬）好一些。」

媒體追問，是否有感覺到被突襲？黃珊珊表示，之前都會有心理準備，但7日晚間聽到後，8日就公布了，以前行政院至少會放一些消息，讓地方政府有一些準備與溝通，包括萊豬的時候還有召開萊豬會議，但最近卻比較少。

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