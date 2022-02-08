天眼全看到了！三寶轎車突左轉撞機車竟落跑　女騎士車倒人傷

記者白珈陽／台中報導

台中市大里區7日下午發生一起交通事故，王姓男子開車行經大明路與西榮路口，欲左轉時與對向直行機車林姓女子發生碰撞，未料王男肇事後竟直接駛離現場，留下機車倒地的王女，一切過程都遭到路口監視器拍下。車禍造成王女手腳擦挫傷，而王男在接獲警方通知後於今日下午到案說明，稱不知有擦撞到機車，詳細肇事原因及經過，警方正進一步釐清調查。

▲王男轎車與林姓女騎士發生碰撞。（圖／民眾提供）

監視器畫面顯示，王男駕駛白色轎車沿大明路快車道行駛，突快速左轉進西榮路，讓對向騎機車直行的林女措手不及，擦撞轎車右側車身，當場機車倒地，還險些遭機車壓到，但此時王男卻未下車察看，還逕自離開現場，最後有一名路過的騎士停駛路邊，前往關心林女傷勢。

▲▼王男肇事後駛離現場；車禍造成林女手腳挫傷、機車受損。（圖／民眾提供）

警方調查，7日下午4時10分，林女（37歲）騎機車沿大明路慢車道往中興路二段行駛，與駕駛自小客的王姓男子發生碰撞，造成左手腳有擦挫傷，王男肇事逃逸；事後警方循線通知到王男，王男於今日下午主動到案，他向警方辯稱，不知有擦撞機車才會離去，警方對其說詞持保留態度，訊後依肇事逃逸罪嫌將他函送，並釐清車禍當下是否有酒駕情事。