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板橋1家4口染疫「大量足跡」曝光　從江子翠搭捷運到象山

記者徐政璿／台北報導

指揮中心證實，新北市板橋區今（8日）有1家4口染疫，感染源不明。新北市衛生局下午也公布個案最新足跡，集中於板橋、新莊，也有個案搭捷運通勤，足跡涵蓋板南線、松山新店線、淡水信義線。

▲▼新北市8日公布最新確診者足跡。（圖／新北市府提供）

▲新北市8日公布最新確診者足跡。（圖／新北市衛生局提供，下同）

根據指揮中心資料，新北這4例個案是一家四口的妹妹（案19346）因為生病不舒服自我快篩發現陽性，後續其父親（案19353）、母親（案19354）、姐姐（案19355）3人接觸者採檢確診。

根據新北市衛生局公布的足跡，案19346在1日曾去全家板橋勝文店，2日7-11板聖門市、捷運江子翠站至新埔站轉環狀線前往丹鳳捷運站、全家新莊盛寧店、IKEA新莊店、7-11後港門市，3日7-11時安門市、寶雅新莊龍安店、7-11後港門市，4日7-11後港門市、馥漫麵包花園-江子翠，5日7-11板聖門市、7-11懷德門市馥漫麵包花園-江子翠、I WASH洗衣店，6日怡客咖啡江翠捷運店。

至於案19353，3日至5日與7日曾搭乘捷運往返江子翠站及松江南京站，6日則於上午前往新埔市場。案19355於5日至7日搭乘捷運往返江子翠站至象山站，5日晚間曾前往7-11懷德門市。

衛生局表示，在獲報案19346後，衛生局接獲通報立刻展開疫調，匡列三名同住家人隔離採檢，2/8三人PCR結果均為陽性，父親（案19353）Ct值19.6、母親（案19354）Ct值25.6、姐姐（案19355）Ct值28.9，三名家人均無症狀，收治專責病房治療。

目前初步匡列個案接觸者共25人、18人居家隔離，除3名家人陽性外，11人陰性，11人檢驗中；由於個案與父親及姊姊3人工作地及足跡涉及他縣市，目前均已經通知進行疫調匡列採檢及清消等防疫作為，感染源目前仍須進一步擴大調查釐清。

▲▼新北市8日公布最新確診者足跡。（圖／新北市府提供）

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