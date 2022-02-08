快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

▲北市提高防疫標準，1人確診新變種病毒則全校停課14天，圖為之前大同區某國小國小緊急停課。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情持續延燒，台北市教育局今（8日）天也公告修訂校園防疫總指引，首次分級規範防疫措施，家長及訪客原則不入校，教師、校外人士入校均需完成2劑疫苗接種，另為因應新變種病毒高傳播性，1人確診新變種病毒（Omicron與Delta）則全校停課14天。

台北市預計本週五（11日）開學，因應目前傳染性極高的Omicron與Delta病毒，今天北市教育局今宣布，修正《台北市各級學校暨教育機構因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫教育總指引》，包含教育場所(域)從業人員應接種新冠疫苗2劑且滿14天，倘未完整接種2劑疫苗且滿14天，應提供3日內抗原快篩（含家用快篩） 或PCR檢驗陰性證明，之後每週提供1次證明，直至接種完整2劑滿14天止，至於家長及訪客則原則不入校，若有入校需求比照從業人員辦理。

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▼北市提高防疫標準，1人確診新變種病毒則全校停課14天，圖為之前大同區某國小國小緊急停課。（圖／記者屠惠剛攝）

另為因應新變種病毒高傳播性，過去若1個班級有1人確診，全班停課，若1校有2班或2人確診，則全校停課，北市教育局降低停課標準，只要有1位師生被列為新變種病毒確定病例，該校(園)及停止實體課程14天，停課期間認定將由衛生單位疫情調查後決定，並將教學課程、學校集會等相關活動明確區分2級、2.5級(2級加強)及3級警戒防疫規範，供各校參考辦理。

此外，教育局指出，到今年2月底為止，學校畢業旅行及校外教學原則暫停或延期辦理，3月1日起若學校規劃辦理相關活動，應先邀集家長會、教師會、學年教師召開會議取得共識並落實及加強防疫措施。

另考量校園師生互動頻繁接觸密切，教育局表示，國小校園室內外場地全面暫停開放，國高中倘室外場地與教學區區隔且有獨立動線者，戶外操場、戶外運動場等室外場地開放租借及使用，仍暫停開放具接觸性運動設施；室內場地則暫不開放。另運動、唱歌、拍照(含畢業照)等活動進行時，維持須戴口罩；用餐期間，應維持使用隔板，用餐完畢落實桌面清潔及消毒。