台東焚化廠8日全廠同步測試　7月正式投入試營運階段

▲台東焚化廠進行試投垃圾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「自主處理能力才是解決垃圾問題的根本之道」，台東垃圾焚化廠全廠共有17大類系統，各項系統於去年12月底分別通過單體測試後，8日首次進行全廠系統同步運作測試(簡稱試俥)，待全系統確認無誤後，預計7月可正式投入試營運階段。台東縣環境保護局表示，除每日產生的垃圾外，將優先處理掩埋場堆置中的垃圾及離島垃圾，解決台東垃圾危機。

台東縣長饒慶鈴表示，台東垃圾處理在近年外縣市無法協助代燒情況下，必須要擁有自主處理垃圾的能力，台東焚化廠已進入一個新的階段，工程試俥期的每一個階段都將格外重要，這次的試投垃圾焚化雖只是單爐的少量投入，卻是焚化廠首次進行全系統校調測試，為七月的試運轉做好完善的準備。

焚化爐的試燒，關鍵在於確保全部17項系統的完整運行，台東縣焚化廠會在準備充足下才會進入試營運，一但擁有自主處理垃圾的設備，將可明顯改善台東的垃圾危機還給家園乾淨的土地。

環保局說明，焚化廠在去年底各設備完成測試後，首次串連全部系統同步運作的校調測試，測試期間會使用柴油點火將爐體緩慢加溫至穩定後投入垃圾，產生蒸氣後進行各系統調校，試燒非連續狀態，如需檢修調整就會停止投料熄火後進行檢修，焚化廠爐運作時，當天氣相對溼度高、溫度低時會因天氣狀況產生白煙，此為水蒸氣遇空氣凝結所致，民眾不用擔心。