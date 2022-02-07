滿地爆竹煙火垃圾　台東景點春節期間清出1.6噸

▲台東市海濱公園及國際地標，春節連假垃圾留滿地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「垃圾請自行帶走，隨意棄置垃圾最高可罰6千元」，春節連假台東縣湧入大量人潮，其中，台東市海濱公園及國際地標周邊亦吸引許多民眾前往遊憩，有不少人並藉著燃放煙火鞭炮，熱鬧慶祝佳節，但有部分民眾在施放炫麗煙火後，卻將垃圾遺留在現場未帶走，垃圾留滿地造成環境髒亂，台東縣環保局呼籲民眾請隨手將垃圾帶走，隨意棄置垃圾或破壞環境衛生的行為，不只造成環境的髒亂，最高將可裁罰6千元，未來環保局亦將規劃相關執法工作。

環保局指出，過年期間派員巡查後，發現台東市海濱公園及國際地標滿地煙火屑及垃圾，於2月5日立即派員前往清理，共清出約1.6噸垃圾，其中以燃放爆竹及煙火後所遺留的垃圾為最大宗，並於2月7日加派清潔人員進行維護，全面性將海濱公園與國際地標環境清理整潔。另自1月29日至2月6日過年期間經各鄉鎮市統計，全縣垃圾清運共計1,512公噸。

環保局呼籲，隨意棄置垃圾或破壞環境衛生的行為，最高將可罰新台幣6千元，未來環保局亦將規劃相關執法，呼籲大家都能發揮公德心，將產生的垃圾自己帶走，共同維護環境清潔，守護國際地標優美海景。