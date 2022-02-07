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關山國小與太空旅行種子相遇研究成果亮眼　榮獲全國第3

▲台東縣關山國小與太空旅行種子相遇研究，榮獲全國第3名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣關山國小與太空旅行種子相遇研究，榮獲全國第3名。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山國小參加由國家實驗研究院國家太空中心、國立中興大學農資院與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）共同合作辦理的「亞洲種子送上太空計畫」（Asia Herb in Space, AHiS），經過4個月對甜羅勒的栽種實驗、觀察記錄、研究分析及報告，榮獲全國第3名的佳績，縣長饒慶鈴除表達恭賀，也對孩子們充分展現科技農業的學習力給予高度肯定。

台東縣政府表示，關山國小長期以智慧農業為課程發展主軸，連結地方產業，並於109年由教育處規劃設置「未來教室-智慧創意發展中心」，推廣資訊科技教育，培養學生創新思考的能力。為開展農業科技學習經驗、滿足對外太空新奇感，學校師生以歷年成果，與119校競爭，入選獲取種植日本甜羅勒種子，並將研究成果，和太空艙種植的生長情形進行對照，藉由作物栽培經驗，提供太空科學教育推廣及運用。

「亞洲種子送上太空計畫」主要是由7國共14種作物的種子，含台灣的台灣藜、姬蝴蝶蘭、甜椒及向日葵，一起運送貯放在國際太空站的希望號（Kibo）實驗艙，種子經外太空旅行7個月返回地球；另外日本的甜羅勒及馬來西亞的聖羅勒，由日本太空人野口在Kibo中種植1個月，記錄拍攝其生長情況。這些太空旅行的植物在去年7月9日返抵地球，接續由中興大學徵選國內中小學生種植研究，並收集科學報告，進行國際交流與分享。

參與研究的關山國小胡珈臻同學提到，為了有效控制甜羅勒的生長環境，學生將種子特別種植在智慧生長箱，固定室溫、光照、風量、風速和營養液，利用不同色光比較生長，並和台灣甜羅勒種子種植作對照；為了模擬太空環境，利用強力磁鐵設置盆栽和磁化水澆灌，觀察磁力對植株生長、開花結果的影響。

經層層考核後關山國小進入國小組前18強，原預計在1月25日在中興大學進行第2階段的決賽報告，為防疫改採視訊線上報告，結果扎實豐富的研究分析報告獲得評審好評，榮獲全國第3名，充分展現學生在科學創新及科技農業的學習力，更開啟學生接觸太空、發展農業科學的新視野。

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