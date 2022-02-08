快訊／台灣確定開放日本福島食品　蔡英文首發聲「不會進口核食」

▲蔡英文說明福食進口議題。（圖／翻攝蔡英文臉書）



記者杜冠霖／台北報導

受到311福島核災影響，我國禁止日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉等5縣市食品進口至今，如今將正式解除11年來的禁令。對此，總統蔡英文表示，關於日本食品進口議題，8日行政院已經宣布新的管制措施，「我也要向大家強調，台灣不會進口核食。」

蔡英文指出，日本東北大地震發生十年多來，各國紛紛放寬或解除相關管制，目前仍限制福島周邊地區所有食品輸入的國家，只剩下台灣和中國，「透過去年的公投，台灣向世界展現了，我們願意接受國際標準，也有決心面對及解決困難貿易問題，走向世界貿易體系。」

對於日本食品進口議題，蔡英文表示，政府一定會確保國人健康安全，回歸科學檢驗，並採取比美國、CODEX及歐盟等國際標準更嚴格的措施，為食安把關。

蔡英文指出，2016年以來，政府也完成六份風險評估及調查報告，並且採納公民團體的建議，就風險評估、科學監測、邊境把關的人力及檢驗量能等各面向，做了加強措施。

蔡英文表示，政府會落實三項配套措施，包含：「禁止特定地區進口」改為「禁止特定品項進口」、針對具風險品項，要求提供雙證證明，也就是「輻射證明」與「產地證明」、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗。

蔡英文指出，在嚴格把關食安的前提下，我們要充滿自信，更進一步參與像CPTPP等高標準的國際經貿體制，把握全球供應鏈重組的契機，讓台灣走向世界、立足世界，創造更多機會和繁榮發展。

另外，行政院食安辦主任許輔今天也在行政院記者會上表示，食品輻射的污染可以經儀器檢驗，只要低於這個標準就不是核食，高於此標準才是核食，「台灣不會進口任何的核食」。對於邊境審查，政府也會秉持四步驟，包括書面審查、現場查核、取樣、檢驗，嚴格把關。

許輔表示，台灣在2008年就訂定放射能相關檢驗標準，2013、2016年也進一步修正，目前是全世界最嚴謹的標準，以銫含量為例，codex的標準是每公斤食品1000貝克、加拿大、美國都是1000貝克以上，而台灣則是100貝克，比國際標準嚴格10倍，換句話說台灣的標準比codex、美國、歐盟都還要嚴格。

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