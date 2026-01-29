外國人醉鬧六合夜市！「坐壞椅子砸攤」還嗆聲　遭警帶回管束

▲外國人醉鬧六合夜市，遭警帶回管束。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄六合夜市驚傳有人鬧事！有網友控訴，2名外國人喝酒鬧事，先是坐壞店家擺攤的椅子，遭到制止後失控嗆罵，甚至還把一旁的椅子拿起來猛摔後逃離。警方獲報後到場實施管束，將男子帶回派出所，化解這場紛爭。

有網友在社群平台Threads上發文指控遇到兩位外國人喝酒鬧事，先是坐壞擺攤的椅子，被請起來後就一直嗆罵最後把疊在一起的椅子拿起來摔，摔完馬上跑走。店家直言，「椅子是小錢，摔椅子也沒傷到人，不過這裡是台灣，雖然很友善友好，但不是可以為所欲為的地方。」

新興分局指出，這起案件發生於1月28日23時許，經了解，現場為一名外籍男子26歲博男不勝酒力導致情緒失控，毀損在該商圈營業攤販椅子，店家負責人要求賠償，博男不願賠償並逃往中山一路。

▲醉鬧六合夜市！外籍男「坐壞椅還砸攤」囂張嗆聲。（圖／記者賴文萱翻攝）

博男在奔跑途中跌倒遭店家郭男壓制。員警抵達後，為避免危害持續擴大，立即接手並將其帶回派出所實施保護管束。

經檢視，博男僅手掌因跌倒受有輕微擦挫傷，其表示不願就醫。由於商家負責人後續表示不願提出告訴，警方對其管束並待博男酒醒且情緒恢復平穩後，聯繫友人將其帶回。

新興分局在此呼籲民眾，飲酒應適量並保持理性，避免因酒後失控引發糾紛或做出違法行為。警方對於任何破壞社會秩序之行為，絕對依法嚴辦，以維護市民生命財產安全與社會安寧。