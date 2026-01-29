　
政治

藍拚「助理費除罪化」明三讀　林楚茵轟噁心：自肥脫罪法案跑最快

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／攝影中心攝）

▲民進黨立委林楚茵。（資料照／攝影中心攝）

記者詹詠淇／台北報導

藍委陳玉珍日前提案修民代助理費運用，遭批是為特定人士司法解套，且對助理更缺保障，國民黨團為此踩煞車暫緩此案，藍委牛煦庭重提修法版本並逕付二讀，然而，修法內容雖提高助理保障，卻同樣有助理費除罪化狀況。該法在今（29日）朝野協商後，預計將在明（30日）立法院本會期最後一次院會的「法案大清倉」中闖關三讀。對此，綠委林楚茵表示，藍白毫不掩飾的作亂，這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心。

林楚茵今（29日）痛批，全民權益放一邊，藍白自肥脫罪跑最快，牛煦庭提案的貪污助理費除罪化法案，1月26日冷凍期一過，28日翁曉玲就迫不及待排協商。

「這個立法過程有多瞎？」林楚茵指出，去年12月26日一讀後，國民黨直接抽出逕付二讀，跳過委員會審查討論。就連之前爭議十足的國會擴權、財劃法、憲訴法、反年改法案，都還意思走個委員會，這次毫不掩飾，直接過場協商，就是打算這周五趕快輾壓二、三讀。

林楚茵說，這個提案有多瞎？提案草案將「助理薪資」定性為「補助費」，等同把公費助理薪資變成立法委員私房錢，還把現行47萬2760元增加至54萬7600元，不僅想貪污除罪，還要「自肥加薪」。

林楚茵直言，藍白毫不掩飾的作亂，該審的總預算不給審，該通過的國防特別條例也不付委，這種自肥兼脫罪的法案就跑得特別快，只有兩個字，噁心。

01/27 全台詐欺最新數據

更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

藍拚「助理費除罪化」明三讀　林楚茵轟噁心：自肥脫罪法案跑最快

2026新北市長選舉倒數，綠營已定於一尊，藍營人選遲遲未定，黨內關注熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然月底前見面攤牌。國民黨中常委、新北市議員林金結今（28日）更於國民黨中常會提案，授權國民黨中央得以內參民調結果，直接徵召新北市長提名人。國民黨發言人牛煦庭對此表示，鄭麗文有把握，一定在農曆年前產生國民黨新北市長提名人選。

助理費陳玉珍牛煦庭林楚茵法案大清倉

