福食解禁　日本駐台代表欣慰：同甘共苦是海島鄰居共同的語言

▲日本駐台代表泉裕泰。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院今天上午舉行記者會，正式宣布解除福島食品禁令。對此，日本駐台代表泉裕泰透過臉書表示，「時隔多年能夠迎接這一天，我感到非常欣慰」，同時強調日本絕不會向台灣出口有健康疑慮的食品，「同甘、共苦，就是海島鄰居共同的語言」。

泉裕泰表示，其實比他更感到欣慰的，應該是產地的每一個日本民眾，去年日本食品出口大幅成長25.6%，這是一步一步的累積，連續9年獲得國際市場肯定的結果，但他相信日本農漁民朋友們這11年來一直渴望的，是311當年誠心誠意為日本加油、祈福的海島鄰居——台灣的肯定。

泉裕泰指出，新冠疫情超乎預期蔓延兩年阻隔日台來往，但海島鄰居對彼此的感情卻更濃更厚，去年整個日本瘋狂享用台灣鳳梨，現在又嘗到鳳梨釋迦驚喜的滋味，同甘、共苦，就是海島鄰居共同的語言。

他並指，「很欣慰，現在，我們又多了一個可以和親密鄰居共同分享的甜美滋味，台灣朋友去不了日本，也能嘗到世界第一流的水蜜桃、一級棒的草莓，還有更多更多的MIJ美食。相信很多日本民眾也很希望看到，先前在日本各地趴趴走、最了解日本文化、美味，走進每一個小角落的台灣朋友們，久違的、靦腆、有溫度的笑容。」

泉裕泰說，2022年才剛開始，在當前的國際局勢下，或許台日後續要面臨許多意想不到的挑戰，這一刻，台日是彼此的一份子。日本是台灣的海島鄰居，台灣是我們的海島鄰居。對日本來說，台灣是共享自由、民主、人權、法治等普世價值，和公平貿易的珍貴夥伴。更難得的是，台灣人用溫暖、堅韌感動日本人民，是讓日本人民深刻體會到夥伴價值的重要友人。

最後，泉裕泰引述金曲歌王謝銘祐歌曲「路」的歌詞，「有路，咱沿路唱歌，無路，咱蹽溪過嶺。未來即張無記號的地圖，親像咧叫我兮，愛一步一步，一步一步」，強調台灣日本朋友相伴，一起走向未來。