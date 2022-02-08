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林志玲母校出包！大學新年豪發紅包　學生見「天地銀行」怒：這是冥幣

多倫多大學研究生宿舍發紅包，紅包袋卻裝著「冥幣」，讓收到的學生氣炸。（圖／翻攝自推特）

▲多倫多大學研究生宿舍發紅包，紅包袋卻裝著「冥幣」，讓收到的學生氣炸。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

農曆新年發紅包是為討個吉利，名模林志玲母校、加拿大名校多倫多大學（University ofToronto）研究生宿舍即沿此傳統，趁著春節期間在宿舍入口放了幾個紅包，讓住宿學生自行領取，沒想到當學生打開紅包一看，竟驚見上頭印有「地獄銀行（Hell Bank Note）」的冥紙；收到的學生氣炸，怒批校方種族歧視，一點都不尊重華人文化。

根據多倫多大學學生報《The Varsity》報導，多倫多大學宿舍於2月1日派發「冥紙紅包」讓許多亞裔學生相當不滿。從學生提供的照片可見，紅包袋上除印有精細的圖案，還印著「新年快樂」的金色字樣，外型相當討喜，不過袋中竟裝著綠色、藍色的假鈔，面額共2張1萬元，仔細一看上頭還印著「天地銀行」、「Hell Bank Note」字樣。

報導指出，紅包袋吸引許多華裔學生領取，不過打開紅包袋卻因此怒火中燒，他們指出在華人的文化中「把冥幣給活人是一種可怕的詛咒行為」，尤其在過年期間收到冥紙更是觸霉頭，「這樣的錯誤完全不可接受」。

截至2月6日為止，多倫多大學已經有5000多人參與連署，要求校方對此事做出更全面的道歉，並抨擊學校宿舍管理團隊內明明也有亞裔臉孔，卻發生如此錯誤，顯示管理單位從未用心對待華人文化，甚至有刻意歧視嫌疑。

對此，多倫多大學急忙發出電子郵件向學生道歉，解釋宿舍管理團隊本意是想增添校園內的節慶氣氛，不料卻弄巧成拙，並非有意做出爭議行為，校方也深感遺憾。該校治理委員會則發表中文聲明，向受到冒犯的學生道歉，並承諾未來將會加強校園教育工作。

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