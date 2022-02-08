南投燈會連4年推SUP立槳體驗　毛孩、9旬嬤下水登板體驗水魅力

▲南投燈會再度舉辦體驗SUP立式划槳及海洋艇活動（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投燈會自1月29日開幕、精彩活動一波波，今年也再度在貓羅溪試辦SUP立式划槳及海洋艇親子體驗活動，並從25艘增加至35艘，外加3艘帆船，更開放民眾帶著心愛的寵物一起上板，體驗、了解水域活動的多元性；縣政府指出，12、13、19、20日兩個周末假日還有提供免費體驗場次，有興趣的民眾可把握機會前往。

南投副縣長陳正昇說，南投燈會是全縣的開春重頭戲，每年都吸引來自全國數百萬人次遊客前來賞燈遊憩；為滿足全國遊客的需求，縣府規劃不同的創意亮點，SUP立式划槳項目即是結合國際知名的在地業者「艾鉅有限公司」資源，連續4年提供免費體驗，不僅讓民眾感受SUP立式划槳的魅力，也希望吸引更多人投入SUP立式划槳運動，培育更多優秀選手。

教練劉宗泉說，SUP是時下最新興的水上活動，不但可鍛練核心肌群，全家大小也能一起參與，親子同心協力划船、增進親子情感，相當值得推廣，先前已有90多歲阿婆也下水體驗成功，直呼「好玩、一點也不難」；現場也安排多位教練及救生員，活動相當安全，不會游泳的民眾酌救生衣也可體驗。

縣府教育處長陸正威表示，12、13日和19、20日仍可免費體驗，每天共6場次，自上午8點到5點的整點都有場次，20日的最後一場提前至4點，每場次提供30位、海洋艇每梯次10位免費體驗，民眾可提前10分鐘至現場報名參加。