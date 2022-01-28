南投燈會試燈　虎哩旺主燈+無人機和卡娜赫拉煙火+互動燈區童趣十足

▲南投燈會試燈準備開幕迎賓。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2022南投燈會29日將點燈開幕，27日晚上試燈，從300架無人機搭配精彩水舞、呈現南投美景及燈會主題的高空動畫，還有「虎哩旺」主燈、互動體驗創新燈區，到悠活農村、咖啡、茶等南投農特產展售會；縣長林明溱強調，今年精彩度更勝往年，而且持續長達23天，竭誠歡迎全國各地民眾春遊到南投看燈會、賞美景。

林明溱昨偕副縣長陳正昇、祕書長洪瑞智及多位局處長全程驗收燈區，對成果相當滿意，他指今年燈會極富童趣，包括由國中小學生繪製的招財虎彩繪公仔群，搭配交響樂組曲、水舞、無人機、煙火，水陸空域共演的水陸雙水舞，還有無人機結合卡娜赫拉小動物授權合作的煙火秀，自己也在互動體驗燈區開心試玩敲擊「非洲鼓」、出現樂聲與花燈連動。

其它還有新春特演朱宗慶打擊樂團、九天民俗技藝團、台北愛樂交響樂團、雲火火舞團及眾多在地優質團隊表演，以及戀愛薰衣草、花海小火車及SUP立槳體驗；此外，鯉躍龍門藝術副燈由南投在地雕塑家王松冠運用耐久材質創作，結合音樂展演，並將在燈會結束後永久典藏，還有洪易、皇．雷普耶斯、王松冠等海內外3個領域藝術家跨界合作，共同展出各具特色藝術燈組，並大量採用互動燈組，同時打造體驗劇場，並結合燈光DJ秀，建立五感體驗場域。

▲南投市燈會主燈「福虎獻瑞」已點燈。（圖／南投市公所提供）

而規模較小的南投市燈會已在22日晚間7時點亮圓環主燈「福虎獻瑞」，現場發送1000個提燈，市公所在中山公園、平和公園、民生街、民權街、三和三路及南陽路周邊，密集設置光環境及燈具，並規劃傳統主題燈區、副燈區、水上燈區及桃花園區，每天晚上7到8時還有街頭藝人表演，並將於2月12日結合南投歡樂購抽獎舉辦活動。