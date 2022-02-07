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台南鹽水月津港燈節春節湧入18萬人次　黃偉哲力邀元宵來賞燈遊小鎮

▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

長達9天的春節假期剛結束，許多民眾期待接下來的元宵節賞燈活動，2022年邁入第10年的台南月津港燈節，2021年因疫情停辦，今年擴大規模重新登場，市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。

▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，月津港燈節是台南極具代表性的文化節慶，也是台灣水岸藝術燈節的指標品牌，近年更成為新銳藝術家嶄露鋒芒的重要發表平台。今年範圍包括月津港、永成戲院、鹽水歷史街區、鹽水車站、新創燈區等五大展區，不僅擴大、作品數也是歷年最多，過年期間就湧入18萬人次參觀。月津港燈節展期至2月28日，黃偉哲邀請各地朋友做好萬全防疫前來鹽水參觀，一同感受這場精彩的光影盛宴。

▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局指出，月津港燈節今年新開闢的兩大燈區之一「車站燈區」以鹽水車站為據點，將三棟倉庫搖身一變，化身為捻合歷史文化與光影科技的前衛展區，三件作品《光流》、《噪軌》與《車站風景》以燈光、聲效、煙霧等元素，演繹了光影流動的不同意象。

▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，五大燈區中的「藝術燈區」、「新創燈區」、「徵件燈區」則分別散落在月津港水域的不同區域。在「公2」、「公3」與「公16」水域為今年新闢的燈區「新創燈區」，由藝術團隊「404 N.F」獨立策展，提供年輕藝術團隊發想與執行，共帶來 5 件新型態的大型裝置藝術；「公18-2」的「徵件燈區」也以「船說－One Piece 航行計畫」為主題全新策畫，在水域後段更首度規劃水上船屋，作品除了平面繪畫，也涵蓋立體裝置、影像、聲音裝置、表演藝術等，不同船屋內的豐富樣貌。

▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲邀請民眾前來鹽水，見證小鎮10年來的蛻變，也一同欣賞月津港限定登場的光影魅力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為擴大月津港燈節效益，台南市政府自2019年起啟動「月之美術館」計畫，逐步將短期的節慶活動，轉型為長期藝術深耕行動；今年持續進行形象品牌建立、在地串連、藝術共創、老屋活化，讓藝術創作與地方產生更多情感共鳴與連結。「月之美術館－2021漫月美行動特展」展期至今年2月28日「2022月津港燈節」閉幕日，每日啟燈時間為晚上6至10時。誠摯邀請民眾深入鹽水歷史街區、體驗這座歷史文化與藝術共創實驗融匯綻放的經典小鎮。

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