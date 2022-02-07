相親大會「5女面試上百男」　媒婆：基本要求是有車有房

記者蔡紹堅／綜合報導

江蘇徐州邳州5日舉辦了一場相親大會，共有上百名男士到場排隊，但女士卻只有5人，在網路上引起大量討論。媒婆透露，當地適婚男女比例嚴重失衡，「女選男」情況普遍，對男方的要求基本是有車有房，「如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些。」

從網路上流傳的影片可以發現，參加相親的幾乎都是男士，女士非常少，隊伍中的男士都非常努力地在推銷自己，一名男士就自我介紹道，「叔叔阿姨過年好，我是邳縣本地的，有車有房，家裡還有三個姊姊，今年28歲！」

根據《極目新聞》報導，徐州邳州當地媒婆透露，當地適齡結婚男女中，存在男多女少現象，在她們婚介所登記的人員中，男的有100多人，女的只有20多人，婚戀市場上女性佔據優勢地位，「女選男」的情況較為普遍，「許多年輕人都在外打工或者做生意，過年才有時間回來相親，類似的相親大會在春節期間會舉辦得多一些，有時選在網紅橋，有時選在公園。」

媒婆還說，現在女生眼光越來越高，對男方的基本要求是有車有房，再看工作是否穩定，彩禮起步價16萬元（約69萬元新台幣），多的達40萬元（約174萬元新台幣），還要求有金項鍊、金戒指、金手鐲「三金」，男方家裡兄弟姊妹太多的不好找，「如果男孩長得好，且家裡經濟條件比較好，找對象就容易一些。」

邳州市民政局工作人員也證實，當地確實存在適婚男女比例失衡現象，導致不少年輕人在結婚問題上遇到障礙。同時，隨著時代發展，不少年輕人的婚戀觀也發生了改變，尤其一些受過高等教育的女性會選擇外出工作，也不會急於結婚，可能也是其中一個原因。