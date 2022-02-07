春節期間治安交通持續精進　南警交出漂亮成績單

▲台南市警察局春節期間為台南市治安及交通，交出一張漂亮成績單，市長黃偉哲在民治市政中心的新春團拜時，特別感謝警察人員辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局7日指出，為了讓市民安心過節，以「治安平穩」、「交通順暢」及「民眾安心」三大主軸規劃編排警力，於春節期間為台南市治安及交通，交出一張漂亮成績單，市長黃偉哲在民治市政中心的新春團拜時，也特別提及此事，並感謝警察人員的辛勞。

據台南市警察局統計，9天連假期間計投入警、民力7148人次，加強轄內重要幹道、景點、寺廟、賣場、轉運站、交流道周邊交通疏導及事故防制工作，A1及A2事故均較往年春節假期下降，而近期最令民眾關注的酒駕新法公布，警察局在這段期間持續加強執法力道，計取締酒駕139件，其中移送公共危險罪有101件，取締件數亦較往年增加。

治安部分，全般刑案發生數較2021年日均數發生減少2件，竊盜案件日均數發生減少0.93件。另值得一提的是，今年重大刑案僅發生1件搶奪案，並在發生後2小時內即查獲犯嫌宣告破案。而向來均為六都最佳的阻詐部分，統計至2月6日止，今年已經成功攔阻詐騙案149件，攔阻金額達新台幣2925萬餘元。

台南市警察局表示，「治安工作沒有假期，維護交通工作也沒有假期」，新的一年開始，將持續以掃黑、打詐、溯源緝毒、肅槍、掃蕩街頭暴力、酒駕執法、查賄制暴、降低A1、A2事故為目標，守護台南治安、交通，打造安全宜居的城市。

市長黃偉哲7日藉著新春團拜，特別感謝警察人員的辛勞，9天春節期間，維持治安平穩及交通順暢，成效均比往年更好，落實「做得更好，過得更好」的施政理念，讓市民及來觀光旅遊的民眾有安全感。