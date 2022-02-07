陸影史「最貴」春節檔票房衝258億　票價破500...觀眾嘆「看不起」

▲大陸電影春節檔總票房直衝245億元台幣。（圖／翻攝貓眼票房數據）

記者魏有德／綜合報導

大陸2022春節電影檔期至昨（6）日止已突破57億元人民幣（約245億元新台幣），平均票價也突破50元人民幣（約215元新台幣），多地票價衝上百元人民幣（約500元新台幣）。受到高票價影響，觀影人數也明顯下降，相較於往年春節約減少三成。對於2022年的高票價，部分網友揶揄地表示，「是我不配」；「看不起」。

▲2022年大陸春節電影檔期的高票價令不少民眾卻步。（圖／翻攝澎湃新聞）

《經濟參考報》報導，目前票房排名前三的為《長津湖之水門橋》、《這個殺手不太冷靜》、《奇跡・笨小孩》，分別超過24億元（人民幣，下同）、12.8億元及6.4億元。另外，一度開局不利的《狙擊手》也因口碑「逆襲」，近幾日排片與票房都呈增長態勢。

值得注意的是，2022年春節檔期的電影票票價成為外界熱議的焦點，電影票一張動輒上百人民幣，均價直逼60元，讓網友直呼「看不起」。數據顯示，大年初一平均票價達58.7元（含服務費），相較於2021大年初一的49.1元，漲幅接近20%。

根據燈塔專業版公布的1日至3日預售數據，2022年春節檔平均票價分別為58.3元、58.8元和59.3元。以電影《長津湖之水門橋》為例，在北京百麗宮影城（國貿店）黃金場的票價高達105元／張。

外界分析，高票房的主因便是來自高票價，受新冠肺炎疫情影響，大陸各地電影院的上座率受政策限制，因此，影院便藉由提高票價來保證收入。相較於2021年春節檔48.9元的平均票價，2022年預售價同比漲了18%。

▲易烊千璽成為大陸首位00後個人票房突破百億人民幣的男明星。（圖／翻攝澎湃新聞）

此外，受票房衝高影響，大陸首位00後百億票房男演員也順勢誕生。分別在《長津湖之水門橋》及《奇跡・笨小孩》擔任主角的易烊千璽正式登頂。演技受到肯定的易烊千璽在《奇跡・笨小孩》裡的出色演出透過口耳相傳，也成為票房衝高的另一項原因。