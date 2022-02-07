2022年春節期間火災大幅減少　防範火災市民齊心協力！

▲2022年春節期間火警件數53件，較2021年同期94件，大幅減少41件，有效降低傷亡及減少財物損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年春節期間從1月30日至2月5日火警件數53件，較2021年同期94件，大幅減少41件，這是全體市民與消防局人員共同努力防災之成果，有效降低傷亡及減少財物損失。

統計2022年春節期間火災件數，建築物火災7件，車輛火災4件，野草、垃圾火災42件。調查分析火災起火原因，最大宗還是以「雜草、垃圾」，建築物火災原因不外乎「爐火烹調」、「電氣因素」、「菸蒂」及「燃放爆竹煙火」等。消防局再次呼籲民眾對於「防火、防災」概念，不能因過節而有所輕忽。

台南市消防局平時就經常性、持續性進行各項防火防災宣導，透過新聞媒體、社群網站、義消婦宣隊防災宣導、辦理119大型防災宣導、人潮眾多場所擺設攤位宣導及火災後現場防災宣導等方法，宣導市民爐火烹調要注意「人離火熄、湯不滿」、用電切記「5不1沒有」、菸蒂要按熄後丟入裝水不燃容器內、少量安全施放爆竹煙火及掃墓金紙灰燼以水澆熄確實熄火後才可離去等良好習慣；並持續補助特定對象及宣導市民自行裝設住宅用火災警報器，及早發現火災，進行初期滅火或避難逃生，有效降低火災傷亡率。

市長黃偉哲呼籲市民朋友，不僅在春節歡樂期間，日常只要多加留心，必能防範火災發生，一般住宅請裝設「住宅用火災警報器」，及早獲知火災發生，及早進行初期滅火或選擇避難逃生，以保障市民生命財產。

消防局李明峯局長表示，消防局將持續推動防災宣導、推廣裝設住宅用火災警報器，採取科技防災及科技救災，期能有效降低火災發生率，如不幸發生火災時，亦能以科技裝備及科技技術，迅速撲滅火災，有效降低傷亡及減少財物損失。