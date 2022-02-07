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開工首日批蔡政府　馬英九：賴清德出訪印證「美日口惠多於實惠」

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲前總統馬英九。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

記者蘇晏男／台北報導

今（7日）是開工第一天，前總統馬英九透過臉書針砭民進黨政府；其中在外交方面，馬認為從副總統賴清德日前出訪友邦宏都拉斯過境美國的遭遇，可見美日對台雖友善，但口惠仍多於實惠。另外，馬英九也盼國民黨能夠團結，努力為人民打拼，更加強化監督蔡政府，成為民眾在2022地方選舉最穩健的選擇。

賴清德1月25日至日1月30日以總統特使身分率團出訪宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）就職典禮，期間不僅與卡蕬楚、友邦貝里斯總統布里仙紐（John Briceño）進行雙邊會談，也在過境美國時，與包括美眾議院長裴洛西（Nancy Pelosi）在內的政要、僑胞舉行視訊會議；但最引人關注的是，賴還與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）同框寒暄。賀錦麗對外媒透露，與賴清德談論了雙方在中美的共同利益、美解決移民問題的戰略，不過未涉及中國問題。

另外，駐日代表謝長廷1月31日與日本自民黨青年局長小倉將信等人會談時，透露賴清德出席卡蕬楚就職典禮時，與日本特使宇都隆史進行會談。

正當民眾認為我國與美日關係增溫之際，馬英九7日在臉書卻認為，「近年美國、日本對台灣都很友善，但口惠仍多於實惠。從賴副總統這次出訪宏都拉斯過境美國的遭遇，可見一斑。」他指，真正關鍵，還是兩岸關係持續惡化，對立而不對話，對我方極為不利；不過最近中國舉行冬季奧運，雙方都展現了善意，這是一個可貴的開始，應該珍惜並且擴大。

馬英九文中也說，遺憾國民黨在公投案、中二補選及台北萬華罷免案上輸了，然而民進黨多數暴力、濫權執政的氣焰必然更加高漲。馬批評，種種跡象顯示民進黨正快速走向獨裁，且蔡政府打壓異己的手段，早已違反民主國家政黨良性競爭的要求，更有諸多作為不符民主憲政、違反「法治國」原則。台灣已成為「不自由的民主」（illiberal democracy），正邁向「民選專制」（elected autocracy）中。

此外，馬英九拿春節前夕蛋荒、春前後台電提前實施夜檢用電、物價蠢蠢欲動，以及蔡政府執政5年多，出生人口大減大26％等事，表示「現在台灣不只民主退步，民生問題也十分困擾。」

「新的一年，我們祈求疫情遠離，國泰民安，更祈求民生正常化。」馬英九喊話，2022地方選舉即將到來，民進黨坐擁執政優勢，必將更加肆無忌憚，「本黨作為最大反對黨，只要精誠團結，必將如虎添翼、虎躍新程，努力為民打拼，更加強化監督只會鬥爭、不顧民生的蔡政府，成為民眾最穩健的選擇」。

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