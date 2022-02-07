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照片曝光！賴清德見卡蕬楚戴兩層口罩　Kolas：台灣防疫真的強

▲▼Kolas說明，賴副總統出訪全程佩戴兩層口罩，遵守防疫規範。（圖／翻攝Kolas Yotaka臉書）

▲Kolas說明，賴副總統出訪全程佩戴兩層口罩，遵守防疫規範。（圖／翻攝Kolas Yotaka臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

我國友邦宏都拉斯總統卡蕬楚確診新冠肺炎，國人也擔憂副總統賴清德及特使團的身體狀況，總統府發言人張惇涵表示，快篩結果均為陰性；賴清德在Instagram秀出快篩結果向外界報平安，身為訪團成員之一的府發言人Kolas Yotaka表示，出訪團全程都遵照指示做好防疫。

賴清德說，「感謝大家的關心，我一切都好，持續隔離中！」Kolas在臉書貼出一張賴清德與卡蕬楚會面的照片說明，副總統其實帶了兩層口罩，所有的訪團成員也都是如此。

Kolas表示，訪團全程遵守防疫醫師陳副院長的指示：一、內層N95、外層醫療用口罩；二、上下車噴灑酒精、乾洗手；三、出入旅館房間或會議室餐廳也全身噴灑酒精、使用乾洗手；四、隨時用清水洗手；五、克服時差，盡量保持睡眠增加抵抗力；六、每天依規定快篩、量測體溫，快速誠實回報。

Kolas說，這次出訪宏都拉斯，我們沒有出席大型人潮聚集的民間慶典、盡量避免群聚。儘管在就職典禮的場合政要雲集、隨扈與安全人員警力也一路貼身執勤、民眾也很熱情，接觸的人的確相對複雜，但我們始終沒有放鬆，希望保護自己、保護副總統、也保護國人。

Kolas也透露目前隔離的狀況，還有七天，到目前為止大家身體沒有異樣，希望我們一路保持陰性到出關，大家平平安安、健健康康。她大讚，台灣防疫真的很強，以TaiwanModel為傲。

總統府發言人張惇涵上午對外表示，目前賴副總統健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性，副總統感謝各界關心。實際上，特使團出訪期間，皆依照防疫指引採取防疫措施。特使團團員在出訪前及返國前的4次PCR檢測皆為陰性，出訪期間的每日快篩及返國後隔離期間的定期快篩也都為陰性。醫療團隊也會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況。

▼賴清德曬出陰性證明，向外界報平安。（圖／翻攝賴清德IG）

▲▼賴清德曬出陰性證明，向外界報平安。（圖／翻攝賴清德IG）
  

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