俄軍「戰機、導彈」部署白俄　進逼烏克蘭邊境！最新衛星照曝光

▲俄軍在白俄邊境城市列奇察（Rechitsa）集結。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

最新衛星照片顯示，俄軍在白俄羅斯多個地點部署先進軍事設備，包括營地、戰鬥機、彈道導彈及防空系統，距離10日登場的「決心聯盟2022」（Union Resolve 2022）聯合演習地點數百英里之遠，與烏克蘭邊境卻相隔不到20英里（約32公里）。與此同時，法國總統馬克宏將於7日和俄羅斯總統普丁會談，期盼能夠化解衝突導火線。

▲盧尼涅茨空軍基地（Luninets）出現俄軍戰機。（圖／路透）

▲白俄邊境城城鎮葉利斯基（Yelsk）出現俄軍集結。（圖／路透）

美國衛星影像公司Maxar Technologies於6日拍攝的影像顯示，白俄的盧尼涅茨空軍基地（Luninets）出現俄軍蘇愷Su-25攻擊機、S-400防空系統。

白俄邊境城市列奇察（Rechitsa）緊鄰俄國、白俄及烏克蘭3國接壤地帶，西南郊區距烏國邊境不到25公里；這裡也有俄軍駐紮，不僅首次出現野戰營地，還有坦克、榴彈砲及步兵戰車。另一個邊境城鎮葉利斯基（Yelsk）出現9K720伊斯坎德爾短程彈道導彈，其射程約400公里。

華府官員表示，莫斯科已經部署全面入侵烏克蘭所需的70%軍隊人員及武器，而普丁必須在3月底前採取行動；外界普遍認為，俄方可能在地面結冰的季節發動攻擊，以利重型裝備順利移動。但是，白宮不再以「迫在眉睫」形容俄軍威脅，避免暗示普丁已經決心入侵烏克蘭。

▲法國總統馬克宏將與俄羅斯總統普丁會談。（圖／路透社）



儘管俄羅斯邊境軍力估計已達13萬，卻仍堅決否認入侵意圖。普丁先前提出「安全保證」，要求北約不允許烏克蘭加入，並且退出東歐、停止東擴。但西方國家拒絕，轉而建議在其他領域展開談判，例如縮減核武。

BBC報導，馬克宏6日與美國總統拜登通話表示，莫斯科確實有權提出安全疑慮，但即使與俄方談判，也不能削弱任何歐洲國家，「我們必須提出一個『新平衡』，保護歐洲兄弟的主權及和平」，同時尊重及安撫俄羅斯。

他認為，俄羅斯的目標「不是烏克蘭，而是和北約及歐盟釐清遊戲規則」，除了希望7日的對話能夠阻止軍事衝突、達成協議成避免開戰，也相信普丁對此抱持開放態度。

儘管如此，烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podoliak）6日卻表示，沒有證據顯示， 俄羅斯將會全面入侵。他強調，邊境俄軍的威脅已經持續好幾年，但基輔及盟友已準備好應對任何可能情況，「局勢完全在掌控中。不論如何，我們都不會縮減外交工作，確保持續且全面地緩和局勢。」

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