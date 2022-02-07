廣西百色疫情增至43人宣布封城　鐵路列車經過旅客「不上不下」　

▲廣西百色宣佈封城抗疫。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣西百色市新冠肺炎本土確診人數截至昨（6）日止已達43人，當地政府決定今（7）日零時起封城，所有居民實施全員居家隔離政策。居家隔離期間，學校和各類培訓機構全部停課、公共交通停運。除保供應的超市、農貿市場、醫院、藥店外，其他經營場所一律停業。餐飲行業盡量提供外賣配送服務。

▲面對新冠肺炎疫情擴散，廣西百色進行全員核酸檢測。（圖／CFP）

《新華社》報導，鐵路部門對百色市轄區內百色、田陽、田東北、平果、德保、靖西、田林火車站暫停辦理客運業務，途經列車執行旅客「不上不下」措施，具體恢復日期根據百色疫情防控情況另行通告。

據了解，廣西百色市春節期間出現新冠肺炎疫情，確診人數持續上升，疫情防控情勢極為嚴峻。對此，百色市除宣佈封城應對，下轄各區域持續進行全員核酸檢測。數據顯示，百色市第一輪核酸檢測累計完成採樣207506人，已篩出陽性人員98人、待覆核87人，疫情持續升溫。

廣西壯族自治區書記劉寧表示，春節假期已經結束，返崗復工人員多，人流量大，要從嚴從緊抓好農貿市場、商場超市、交通場站、文化娛樂等重點場所防控，嚴格落實公共場所測溫、三碼聯查、戴口罩、保持社交距離等要求，「加快推進疫苗接種，盡快做到無接種禁忌人員疫苗應種盡種」，構築免疫屏障。」