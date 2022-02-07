前台大醫曝「考驗開始時間」！1圖看Omicron疫情：有這麼肉腳嗎

▲林氏璧認為，台灣可以守到現在疫情還沒有指數型上升，相當了不起。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron在全球快速擴散！台灣多縣市也現蹤，外界憂心台灣過年後會不會有一波較大規模的社區感染，前台大感染科醫師林氏璧認為「年後才是考驗的開始」。他分享一張世界各國Omicron疫情圖，指台灣可以守到現在還沒出現指數型上升，非常了不起。但也不禁質疑，「它的傳染力真的有這麼肉腳嗎？」

前台大感染科醫師林氏璧今（7）日在粉專寫道，「這張圖是世界各國的Omicron疫情，多半歐美國家已經在走下坡了，亞洲國家開始較慢。台灣可以守到現在還沒有指數型上升，真的非常了不起！」而這背後靠的是許多辛苦疫調的前線人員、不眠不休工作的檢驗室同仁，以及被隔離民眾無法好好過年，大家都相當辛苦。

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「只是接下來如果這一波真的又可以成功的控制在這個範圍，沒有較大規模的社區感染發生，就這樣又守下來的話，我個人其實是會滿意外的。」林氏璧強調，絕非對台灣防疫沒信心，也不是在唱衰，「只是會覺得，Omicron的傳染力真的有這麼肉腳嗎？」

林氏璧說，若台灣這樣的防疫強度就可以守成這樣，加上Omicron本身又已經弱化以輕症為主，接下來什麼樣的防疫策略才對台灣最好，「要繼續考慮開放，縮減隔離期等等的嗎？還是一切以清零為主繼續守下去？我們就先仔細觀察個兩週吧。」