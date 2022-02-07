　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林氏璧曝「考驗開始時間」！1圖看Omicron疫情：有這麼肉腳嗎

▲防範武漢肺炎傳染，台北市民眾戴口罩通勤。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲林氏璧認為，台灣可以守到現在疫情還沒有指數型上升，相當了不起。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

Omicron在全球快速擴散！台灣多縣市也現蹤，外界憂心台灣過年後會不會有一波較大規模的社區感染，前台大感染科醫師林氏璧認為「年後才是考驗的開始」。他分享一張世界各國Omicron疫情圖，指台灣可以守到現在還沒出現指數型上升，非常了不起。但也不禁質疑，「它的傳染力真的有這麼肉腳嗎？」

前台大感染科醫師林氏璧今（7）日在粉專寫道，「這張圖是世界各國的Omicron疫情，多半歐美國家已經在走下坡了，亞洲國家開始較慢。台灣可以守到現在還沒有指數型上升，真的非常了不起！」而這背後靠的是許多辛苦疫調的前線人員、不眠不休工作的檢驗室同仁，以及被隔離民眾無法好好過年，大家都相當辛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

「只是接下來如果這一波真的又可以成功的控制在這個範圍，沒有較大規模的社區感染發生，就這樣又守下來的話，我個人其實是會滿意外的。」林氏璧強調，絕非對台灣防疫沒信心，也不是在唱衰，「只是會覺得，Omicron的傳染力真的有這麼肉腳嗎？」

林氏璧說，若台灣這樣的防疫強度就可以守成這樣，加上Omicron本身又已經弱化以輕症為主，接下來什麼樣的防疫策略才對台灣最好，「要繼續考慮開放，縮減隔離期等等的嗎？還是一切以清零為主繼續守下去？我們就先仔細觀察個兩週吧。」

►穿睡衣裝可愛，這套必勝

ET快訊
快訊／開工首日！　雙北爆4例本土確診
快訊／北市今+2本土！　柯文哲將親自說明
路上直擊「賓士Logo翹起來」好謎！　老司機曝解答
鞋子丟大鍋煮！　知名飲料店員工遭開除
F-35「砸向航母甲板」！　墜毀影片外流
快訊／瑞芳濱海公路重大車禍！　轎車「幾乎解體」
「公視F4」男主播性騷女同事！　帶去秘密基地：做驚訝的事
台灣人愛亂用「の」！　日文系崩潰：多數都錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

第一次約會就掰了！網友熱議出局原因　常見踩到「8大地雷」

最硬教召將上路...「快篩陽性者提前解召」　網傻眼：鼓勵得病嗎

彰化和美釣具大廠開工　128員工快篩結果出爐

在台北「吃得健康」1個月花多少？天龍人曝1底線：低於這數字蠻苦

賓士逆向他卻說「遭撞車肇責更大」被轟慘了！老司機驚：沒全錯

初代美女列車長高升！　胡詠芝任台北站135年來首位女站長

前台大醫曝「考驗開始時間」！1圖看Omicron疫情：有這麼肉腳嗎

大姑過年包6000狂炫！婆婆打臉「媳包1萬」...她怒罵：為何包那麼多

星巴克買1送1、麥當勞送雞塊！foodpanda「2月超殺優惠碼」快收下

1引水人確診！最慘恐「癱瘓高雄港」　緊急篩檢41人狀況曝

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

台東上空「6不明光體」盤旋　目擊者驚呼：是外星人嗎？

草叢裡「一攤橘色肥肉」醉倒！10公斤貓店長偷懶睡覺被抓包

嬤怕杜賓孫冷！棉被綑一圈　「包成家庭理髮」媽笑：剃頭囉

你累了嗎？貓咪過年討紅包　厭世臉「廁所堵人」笑翻網

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！ 連PO哭臉圖…網一看全跪了

第一次約會就掰了！網友熱議出局原因　常見踩到「8大地雷」

最硬教召將上路...「快篩陽性者提前解召」　網傻眼：鼓勵得病嗎

彰化和美釣具大廠開工　128員工快篩結果出爐

在台北「吃得健康」1個月花多少？天龍人曝1底線：低於這數字蠻苦

賓士逆向他卻說「遭撞車肇責更大」被轟慘了！老司機驚：沒全錯

初代美女列車長高升！　胡詠芝任台北站135年來首位女站長

前台大醫曝「考驗開始時間」！1圖看Omicron疫情：有這麼肉腳嗎

大姑過年包6000狂炫！婆婆打臉「媳包1萬」...她怒罵：為何包那麼多

星巴克買1送1、麥當勞送雞塊！foodpanda「2月超殺優惠碼」快收下

1引水人確診！最慘恐「癱瘓高雄港」　緊急篩檢41人狀況曝

名律師開工日「5分鐘車被偷走」　專家教3招免鑰匙系統防盜方式

沒心理準備兼教練　高國慶傾向選手身份學習

快訊／開工首日「雙北爆4例本土」　指揮中心14時說明

快訊／北市今+2！境外移入舊案改判本土　柯文哲15:30親自說明

中華男籃今開訓12人報到　陳盈駿等3人缺席！預計22日飛日本

Angelababy「再披白紗」狀態絕了！　直角肩美胸齊發狂噴仙氣

吳東融換回61號找回兄弟的感覺　林智勝當隊友大加分

味全龍去年打出希望　魏應充：坐三望二晉級季後賽

幫環保局長官拖延公文　公務員亂填「系統異常」...調職清潔隊

打房重拳見效！1月交易量「月減年平」　台中最慘烈

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

生活熱門新聞

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

醫示警有「這症狀」要小心

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

特斯拉女嗆「我車貴你小心」　外送員一句反擊

知名手搖店員「煮鍋泡髒鞋」！超噁畫面曝

台灣最快2、3月解封　專家曝1前提

彩券行女員工騙走客人5000　老闆娘傻眼回應

水彈來襲全台有雨　暖春→濕冬降10°C

虎年「財運如虎添翼」生肖TOP3

買房人口「10年內斷崖式崩跌」！　內行曝1區超保值

過年叫雞腿給老公藏暗號　外送員快吐了

今晨8.5℃！午後變天　鋒面「對流降雨」襲全台

更多熱門

相關新聞

迎接連假後疫情　專家：自行快篩

迎接連假後疫情　專家：自行快篩

美國3月開始疫情大擴散。原本6月，似乎已經下降到平原，但遇到5月25日，陣亡將士紀念日，美國聯邦法定節日之一，大家開始放假，之後在6月浪潮開始上升當中，又遇到美國國慶日放假，7月底、8月初時候，又把浪潮推上，比前一波更高！好不容易，九月快下來平原，又遇上美國的勞動節，把疫情浪掀起來！

北市2月底微解封？　柯文哲今討論解封項目

北市2月底微解封？　柯文哲今討論解封項目

廣西百色疫情增至43人宣布封城 鐵路列車經過旅客「不上不下」　

廣西百色疫情增至43人宣布封城 鐵路列車經過旅客「不上不下」　

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式

開工先快篩？　醫曝最佳自保方式

醫示警有「這症狀」要小心

醫示警有「這症狀」要小心

關鍵字：

疫情Omicron前台大感染科醫師林氏璧新冠病毒新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

不想接LINE電話！「只要1鍵」系統悄悄擋掉

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

首位韓女團轉拍A片　20歲女偶像：身材是藝術品

全明星紅隊開戰裁判　轟藍隊出老千

傳播妹跳樓亡　控三重警吃案對話曝：每個都針對我

快訊／07：52規模4.2地震！　最大震度4級

快訊／納豆爆「再進手術室緊急動刀」　侯友宜曝最新病況

懂投資！女友見她買房「脫口1句」全家傻了

愷樂鬆口回應「秘婚醫生」真相！友：重返幕前可能性低

林志玲被暗指找代孕「沉默3天出聲」！

張菲辣媳拜年旗袍「買到情趣款」！　老公嚇瘋：想幹嘛

醫示警有「這症狀」要小心

義大利麵「打開生的」　網看訂單備註砲翻

遠百竹北停車場　牆上全轎車刮痕

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

更多

最夯影音

更多
林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD

林宥嘉隱藏好友！阿緯「最粗的地方」相挺　王子上線見鬼鬼...CUE禾浩辰身材很好XD
市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

市場遮雨棚見「虎斑財神降臨」　肥美身材掛5分鐘！路人搶接

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

回台中祭祖…南韓尪突做一舉動！ 天心舅驚喊「你幹嘛」真相讓全網笑了

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

楊繡惠春酒唱跳《DI DA DI》　白雲虧：回去不要做惡夢喔

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

女駕駛山路過彎迎面遇逆向車　她怒噴國罵引網讚：親切問候

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面