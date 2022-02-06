北京隔離飯店「便當好難吃」　俄國冬奧女選手餓到每天都在哭

▲俄羅斯參加冬奧的選手飛抵北京後確診，發文抱怨隔離餐太難吃。（圖／翻攝自Instagram／vasnetsova.lera）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯冬季兩項（Biathlon）選手瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）抵達北京後被驗出確診，康復前無法參加冬奧，但更慘的是，正在飯店隔離的她已經連續5天吃到同樣菜色的便當，還難吃到令人難以下嚥，甚至沒有提供訓練器材。她發文抱怨，自己餓到胃痛、體重狂掉，「我每天都在哭，我好累。」

根據美聯社報導，瓦斯內佐娃3日在Instagram上發布一張隔離飯店的伙食照，便當裡只有沒調味的義大利麵、橘色醬汁、焦掉的帶骨肉排、幾塊馬鈴薯、一塊疑似雞肉的白色肉類，完全沒有綠色蔬菜。她發文寫道，「已經連續5天拿到這種早餐、午餐和晚餐。」句尾還配上嘔吐的表情符號。

▲瓦斯內佐娃（Valeria Vasnetsova）發文充滿怨懟，還使用嘔吐、唉嘆的表情符號。（圖／翻攝自Instagram／vasnetsova.lera）

瓦斯內佐娃說，她主要只吃這些筆管麵充飢，因為其他菜色難吃到「吞不下去」，但今天她逼不得已吃掉所有肥肉，「因為我實在太餓了」。她說，自己近來體重狂掉，骨頭都凸出來了，「我的胃很痛，臉色蒼白，眼周出現深深的黑眼圈。好希望這一切趕快結束，我每天都在哭，我好累。」此外，房間裡也沒有跑步機、壺鈴等簡易訓練設備，被隔離的選手每天除了睡覺也沒別的事可做，瓦斯內佐娃儘管是無症狀確診，卻可能快被悶出病來。

▲瓦斯內佐娃PO出隊醫的豪華隔離餐做對比。（圖／翻攝自Instagram／vasnetsova.lera）

於是，她開始當起偵探，在取餐時偷瞄其他隔離房的伙食，她發現房門上有標示是染疫選手或染疫工作人員的記號。而她得到的結論是，選手吃得比工作人員還差，還公布了她隊上的隊醫拿到的伙食照作為證明，隊醫的隔離餐有3種新鮮水果、明蝦佐花椰菜、沙拉等豐盛餐點，「我真的不明白，為什麼會用這種態度對待我們運動員？」

在瓦斯內佐娃發文批評的2天後，俄羅斯冬季兩項隊伍發言人發布了一張照片表示，瓦斯內佐娃的伙食已經改善，包含鮭魚、小黃瓜、香腸和優格等新菜色，而且即將送一台飛輪車到她房內，「最重要的是，她現在臉上掛著微笑囉」。

▲俄羅斯冬季兩項團隊發言人發布「改善後」的隔離伙食照。（圖／翻攝自life.ru）

報導補充，曾是3屆奧運金牌得主的德國北歐混合式滑雪選手佛倫瑟（Eric Frenzel）此番也被驗出確診，而德國奧運代表團團長施梅爾普芬尼（Dirk Schimmelpfennig）就痛批，隔離環境根本「不合理」，德方要求更大、更整潔的房間，並且要求餐點必須定時配送，讓選手結束隔離後還能保持良好的參賽狀態。

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