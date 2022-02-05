性愛惹殺機！他新婚1週「狂墜60m懸崖」慘死　竟是嬌妻親手推下

▲科迪（左）新婚一週，竟被妻子喬丹（右）推下懸崖。（圖／翻攝臉書Megan Hughes）



記者吳美依／綜合報導

美國蒙大拿州居民科迪（Cody Johnson）新婚一周後離奇失蹤，經過4天搜索，被發現陳屍懸崖下方，疑似墜落60公尺，不幸身亡。更令人驚訝的是，兇手竟是妻子喬丹（Jordan Graham），而殺人動機與夫妻性事有關。

NBC等外媒報導，2013年7月，科迪被發現陳屍冰川國家公園（Glacier National Park），他的額頭上有一道8英寸（約20公分）的傷口，沒有戴婚戒，除此之外，附近僅尋獲一塊黑布。

喬丹向警方表示，自己也不清楚老公下落，但夫妻倆近期沒有發生任何爭執。幾天後，她宣稱收到一封電子郵件，署名東尼（Tony）的寄件者透露了科迪墜崖地點，但即使眾人立刻前往尋找，卻已回天乏術。

▲警方調查發現，科迪被通報失蹤的前一晚，喬丹行跡詭異。（圖／翻攝臉書United States of Murder）



警方深入調查後得知，案發前，喬丹曾傳簡訊向閨密表示，自己想找老公好好談一談；根據監視器及手機訊號位置，她當晚與老公一起進入國家公園，之後卻獨自離開。他們查詢IP位置後也發現，喬丹所謂「東尼的信」，根本就是自導自演。

喬丹被捕後坦承，打從交往時期，她就不願發生性關係，婚後仍為此苦惱不已，所以才邀請丈夫一邊散步、一邊聊聊，未料演變成激烈爭執。2人吵得不可開交之際，她憤而甩開丈夫的手，竟把對方推下懸崖。

▲科迪深愛妻子，卻被對方殺死。（圖／翻攝臉書Hell Hath No Fury: Women Who Kill）



儘管如此，死者親友卻指出，科迪失蹤當天，特地取消2個出遊行程，興致勃勃告訴大家，「我老婆今晚要給我一個驚喜」；警方也曾猜測，遺體旁邊的詭異黑布，可能就是用來蒙住受害者的眼睛。最後，喬丹接受認罪協商，因二級謀殺罪名，判處30年有期徒刑。