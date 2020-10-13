美12歲神童核融合創世界紀錄　「台東尼史塔克」現身回應網全跪

▲奧斯瓦特12歲便打造出核融合反應爐，今年10月獲得金氏世界紀錄。（圖／翻攝自推特）

記者張靖榕／綜合報導

現年15歲的美國青少年奧斯瓦特（Jackson Oswalt）12歲時，獨力在家中房間完成核融合實驗，創下世界紀錄，引起網友熱議「神童」、「我12歲時還在罰抄考卷」。事實上，台灣也曾有人挑戰成功，目前就讀博士班的陳國益6年前僅花1.5萬元打造出核融合反應爐（Fusor），聲名大噪差點引來原能會處罰，在網友翻出往事後，他也現身解釋原理，留言紛紛大驚太強大。

奧斯瓦特當時在美國田納西州家中的遊戲室裡，用少量材料自己研製出了核融合反應爐，利用電力成功將2個氘原子融合成個氦原子，這樣看似簡易的實驗竟足以創造出相當大的能量。金氏世界紀錄於今年10月5日宣布，奧斯瓦特獲得「史上最年輕實現核融合反應的人」紀錄。





▲奧斯瓦特承諾不會再在家中做這麼危險的實驗。（圖／翻攝自推特）

驚人天才再次引起PTT網友討論，其中一人則發文表示，台灣其實6年前也有人成功過，並尊稱其為「台東尼史塔克」。「台東尼史塔克」是一名台東大學應用科學系學生，與知名漫威鋼鐵人、天才東尼史塔克（Tony Stark）相媲美，因為這位名叫陳國益的台灣人，在大一時就靠著僅僅1.5萬新台幣花費，成功實現核融合，事件發生當時引起媒體關注，甚至差點被原能會重罰。

陳國益畢業後到成大唸碩士，再前往北京清華大學就讀博士班，今年因疫情關係休學回台灣當兵，「現在四個月應該早就出來了吧」。沒想到該篇貼文釣出本人回應，「太恐怖了吧這麼深都挖得出來」。

陳國益在回文中解釋，當初並非為了核融合而核融合，「我很早很早以前就知道這個裝置，也知道對能源來說沒什麼用。」他說當初進行的實驗，是要以中子源跟伽瑪源做出其他高能物理實驗，「可以透過中子感生效應讓其他材料變成具有放射性的同位素，也可以直接擊打出超高能量的質子束（質子帶電所以比較好用）。」

▲陳國益大一實現核融合，並稱「這還不是我做過最危險的實驗」。（圖經本人授權使用）

陳國益表示當事他感興趣的事情另有其他，家裡甚至還有一罐純氘和一些危險物品，但由於當時系上學校原能會記者施壓關係，「我怎麼敢講」，而現在時過境遷他已經什麼都敢講了，「這還不是我做過最危險的實驗」。

「然後還有另一群人是連核融合人類已經做爛了都不相信，做不出來的叫商轉核融合。如果人類連核融合都做不出來怎麼會對核融合的過程這麼熟悉」，陳國益表示，目前理論可行且已經運行的核融合方式至少就有5種，可以關鍵自「linear accelerator」、「IEC（慣性靜電約束）」、「plasma pinch」、「ICF」以及「MCF」進行更深入的搜尋。

對於台東大學學生竟然做出核融合反應爐，陳國益表示「懷疑我學歷那麼差怎麼可能做的出來，我是覺得台灣教育偏差，偏科學生難出頭。」他說自己就是極度偏科且只為興趣讀跟做的人，自小學開始就在做各種實業，只為自己愛讀的和感興趣的事情而做，大學時「還有一堂很拿手的必修被當，因為期中考還期末考那天月全蝕，我選了月全蝕」，「我從頭尾都是因為自己有興趣才花錢花時間去做的。」