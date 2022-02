荷蘭記者冬奧連線遭拖走　國際奧會：單一事件

▲荷蘭公共電台(NOS)一名駐北京記者被中國保全人員拉走。(圖/翻攝自推特)



中央社北京5日綜合外電報導

國際奧會(IOC)今天表示,一名荷蘭記者在現場連線播報北京冬奧開幕式期間遭中國維安人員拖走一事為一獨立事件,外國媒體在冬奧的報導不會受到影響。

路透社報導,荷蘭新聞工作者鄧達斯(Sjoerd den Daas)昨天晚間在北京冬奧開幕式期間向公共廣播公司「荷蘭廣播基金會」(NOS)進行現場連線播報時遭幾名維安人員團團包圍,其中一人將他強行拖走。

另一名維安人員在鄧達斯試著持續對鏡頭播報時,企圖在鏡頭前抓住他的手,最終電視台只能中斷與鄧達斯的連線,讓荷蘭攝影棚內的主播看傻眼、一度不知所措。

國際奧會發言人亞當斯(Mark Adams)說:「我們當然有和國家廣播公司荷蘭廣播基金會保持聯繫,這是一個不幸的情況。」

Onze correspondent @sjoerddendaas werd om 12.00u live in het NOS Journaal door beveiligers voor de camera weggetrokken. Helaas is dit steeds vaker de dagelijkse realiteit voor journalisten in China. Hij is in orde en kon zijn verhaal gelukkig een paar minuten later afmaken