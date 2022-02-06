怨弟媳有「公主病」？他：嫁來3年沒幫過任何忙　反被噓爆

▲原PO說，弟媳從沒下過廚。（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友在PTT發文抱怨，嫁來家中3年的弟弟老婆，沒幫過任何忙，是否有「公主病」？結果反被其他人噓爆認為管太多，有人直呼「管好你自己的老婆就好」。

原PO日前指出，是這樣的啦，他和弟弟住外面，只有偶爾假日回家，每次弟弟老婆回家打聲招呼後，就坐在那邊看電視等吃飯，弟弟他們平常都不下廚，全部外送解決，「當然他老婆在娘家也是坐等吃那種，完全沒下過廚。」

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▼原PO說，弟媳不幫忙都坐著等吃飯。（示意圖／翻攝免費圖庫PAKUTASO）

原PO說，其實不是要求弟弟老婆幫忙煮菜，而是一個感覺，幫忙擺個碗筷也好，都不會主動，「我弟他只會暗示他老婆去問看看，有沒有需要幫忙的，她也是無動於衷，只有我老婆幫忙，這樣有問題嗎？還是有公主病？」

對此，許多網友留言，「別人的老婆輪得到你管？」、「這就是所謂住海邊的大伯？」、「住海邊喔，管好你自己的老婆就好」、「那你弟在幹嘛？」、「你弟有幫忙嗎？如果沒有，沒什麼立場好要求女生吧。」

有人問原PO，「那你老婆做事時，你在幹嘛？」原PO回，「我在顧小孩，怎麼了嗎？」一名人妻則說，「你老婆幫忙是你老婆願意，她大可一起擺爛坐著等吃，啊？有問題嗎？我是媳婦也是媽媽，我覺得沒問題。我婆婆從來不叫我幹啥，同等，我爸媽也不會叫我老公幹啥幹啥，懂嗎？人要互相的咧。」