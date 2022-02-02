女友父母約打牌！他求教戰守則「要放水嗎」...網提醒：牌品比較重要

▲網友被邀請與女友的父母打牌，眾多網友獻出教戰守則。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆新年期間，不少民眾都習慣走上牌桌摸個幾圈、發揚一下國粹。但如果對象是自己伴侶的父母，就會讓人不知該如何是好了。近日就有網友在PTT上發文表示，女友父母邀請自己去打牌，自己正在頭痛到時候該不該放水。而有其他網友表示「重點是在打牌的過程」。

一名網友在PTT上八卦板發文，內容中指出，今年過年會去女友家，跟他家人吃頓晚飯。而深知女友父母很愛打麻將，所以當天可能會開桌打牌，甚至自己也要下場陪打。

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網友表示，「雖然俗話說牌桌挑女婿，可是同樣也有戰場無父子、親兄弟明算帳這些說法，這樣當天到底應該該怎麼打就怎麼打？還是要故意放水讓他爸媽贏呢？」

不少網友看到這篇文章後，紛紛留言表示「裝輸比打贏還難，你牌技有老人打了一輩」、「本性牌桌一覽無遺」、「要贏錢還是贏老婆，選一個」、「開心的輸錢就可以了」、「都不會打牌了，怎會知道如何技巧讓」。

但也有過來人網友表示，其實重點是在打牌的過程，建議「牌品好一點，話不要亂講，贏一點就好」、「牌品不好就是人品不好」，甚至有網友建議不要想著放水這件事情，「去年放水，老婆後面看牌，你怎麼放水，居然說出來，尷尬」。

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