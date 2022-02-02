除夕洗車約初二拿！他到店家發現大門深鎖傻眼...律師建議這樣做

▲網友的父親在除夕將車子交給洗車店清洗，沒想到在初二要拿車時卻找不到老闆。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

農曆新年連假期間，相信不少人都會全家出遊，尤其今日（2日）是初二，不少家庭都選在這天回娘家。但稍早就有PTT網友發文，表示原本跟洗車店約好今日早上要拿車，結果現在到了現場卻看到洗車店大門深鎖，讓他們初二出遊行程受到嚴重阻礙，找了警察也無濟於事，該名網友就發文詢問，想知道還有什麼方式可以解決問題。

有網友在PTT八卦板發文，內容中指出，父親在除夕下午將車子拿去洗車店洗車，但店家表示因為待洗車輛太多，無法在初一完成，所以雙方約定好在初二億早拿車。結果沒想到今天（初二）一早前往洗車店時，卻看到大門深鎖，打老闆的電話也無法取得聯繫。這讓他有種「預訂年菜找不到餐廳的既視感」。

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而由於網友預定今日要回娘家，沒有車可用一事讓他十分頭痛。他雖然有去詢問警察，警察也表示可以提告侵占，但建議「過幾日再說」，因為現在沒有明顯侵占的證據，而他們現在也在洗車店門口等待，不知該如何是好。

不少網友看到文章後，紛紛留言表示「不要慌 初二殺肉的應該也沒有開門」、「警察在混啊，哪裡無解」、「老闆幫你找理由不用回娘家啦」、「笑死，警察的理由真的爛」，而對於部分網友建議提告盜竊，該名網友則回應「警察跟我爸說車是他自願交給老闆的，沒辦法報偷竊。」

品和法律事務所陳塘偉律師表示，就網友所提供的資料來看，整起事件其實並不構成「竊盜罪」，因為竊盜的定義是要有「趁你不知道的、不理解的情況下，將你名下財產的所有權轉移成自己」，這才是構成竊盜罪的要素。

陳塘偉律師表示，網友所提及的內容，其實比較偏向是侵占罪，但是在實務上能夠成立侵占罪的機率也很低，因為對方可以主張自己沒有主觀犯罪意圖（臨時有事情無法交車、遺忘交車時間、無法聯繫上網友說明理由等等）。

陳塘偉律師認為，這件事情最多屬於民事上的「遲延交付」，建議網友在不影響原有行程的情況下，趕快去租車出遊。但租車的收據必須要保留好，因為屆時可以憑藉著收據對洗車廠老闆提出遲延交付的賠償。

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