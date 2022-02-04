26歲不知這一盒「過年神器」慘被嗆沒童年！苦主怕爆：超危險

網搜小組／鄺郁庭報導

「聽老爸說，現在的年輕人都不知道這玩意多猛。」有網友在PTT上貼出照片，只見畫面中的紙盒充滿懷舊感，上面畫著嫦娥奔月，及兩隻鴛鴦互看的圖案，盒子裡則是裝滿淺藍、桃紅和淡黃色的「粉筆」。原PO就透露自己26歲，還真的沒看過這個東西，便問卦「看過這東西的人現在都幾歲了？」意外引發熱論。

這位網友在PTT的的Gossiping板上問卦，「看過這東西的人現在都幾歲了？」文中表示，他聽老爸說，現在的年輕人都不知道這個東西有多猛，「我26還真的沒看過= =，看過這東西的人現在都幾歲了？」

原PO也附上照片，可以看到這個紙盒是長方形的形狀，盒子上方是個嫦娥奔月的圖案，下面是一對鴛鴦在蓮花池中深情對看的畫，中間則印有註冊商標圖案和字樣。再看看紙盒內的物品，只見一根根像是粉筆的東西裝滿了一整盒，還有分成淺藍、桃紅和淡黃色。

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▲原PO貼出照片問，看過水鴛鴦的人都幾歲了？（圖／翻攝自PTT）

照片一出，就有人狂搖頭，「28看過，你26沒看過那是你沒童年吧」、「26沒看過應該是童年很慘」、「5、6、7年級都看過吧」、「我21都看過了，26沒看過= =」、「真可憐，你是根本沒童年吧」、「25聽過沒看過，我們都市人打電動長大的。」

至於這到底是什麼，答案勾起一票網友的童年回憶，「水鴛鴦，不知何時爆」、「過年神器」、「哇！是水鴛鴦，小時候過年時必玩鞭炮款之一（沖天炮，大龍炮，甩炮，仙女棒……等等）」、「我27都丟過不知道多少水鴛鴦了」、「玩過這個還能活下來，真的都蠻厲害的」、「水鴛鴦啊！點錯邊直接升天」、「一盒20塊玩超～久，不買這個怎麼玩到初五？」

不過，留言處也出現一大堆錯誤和危險示範，尤其最多人拿來炸狗大便，「以前在墾丁炸到差點森林大火= =」、「就是這鬼東西炸了我的手」、「握在手掌中爆炸，手掌直接沒知覺」、「小時候都拿來炸大便」、「我把公廁馬桶炸爛過。」許多網友就直呼，「小時候都很敢玩，長大之後才覺得很危險」、「這威力真的太扯，餘悸猶存」、「這東西超恐怖，我絕不讓小孩玩。」