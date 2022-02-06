救救廚藝小白！萬用醬料白水變鮮湯　達人再教不出錯3大重點

▲媽媽推薦非常時期只能靠「萬能醬料」快速出師，就算水煮料理也能變出濃厚風味。（圖／記者楊智雯攝）

記者楊智雯／綜合報導

救救廚藝小白！疫情嚴峻減少外食，有網友在網路求救，自從在家工作後，餐餐外送成本太高，三餐都自己料理，但是每個人看到我煮的都不太想吃，連自己吃都覺得很難吃，唯一比較好的是加熱料理包和蒸包子。有許多媽媽推薦非常時期只能靠「萬能醬料」快速出師，激推5大必備萬能醬料，就算水煮料理，只要加一點萬能醬料立刻就能變出濃厚風味。

▲有網友在網路求救，每個人看到我煮的都不太想吃，連自己吃都覺得很難吃。（圖／翻攝PTT）

第一大萬能醬料是「康寶鮮味炒手」，可以取代鹽和味精，炒菜或是煮湯時加一些，可以有雞粉的效果，讓料理變鮮甜。第二大萬能醬料是「日本茅乃舍」高湯包系列，被網友激推為「隨便煮都好吃的秘密武器」，也是許多網友到日本時必補貨商品，高湯包可以放入湯中煮成湯底，撕開可以當成調味粉加入炒菜中，不管是中式、西式、日式的料理都可以加，用途很廣。

第三大萬能醬料是「生活良好壽喜燒醬」，有媽媽在群組分享「很強大，白開水加一些進去煮就會變成Mo-Mo-Paradise」；第四大萬能醬料是「日本KINGMORI香菇醬油露」，屬於柴魚醬油，煮麵時只要這罐和一些油拌一拌，就是小孩最喜歡的乾麵口味，蒸蛋、煮湯時加一點也會有豐富的滋味，是媽媽們冰箱必備調味料之一。

第五大萬能醬料是「香蔥豬油」，有媽媽在群組崩潰煮麵被老公譏笑是白開水麵，其實只要在湯中加些香蔥豬油，白水立刻升級古早味高湯，簡單加些鹽巴、雞粉調味，味道全然不一樣了。

▲料理廚娘張麗蓉提醒廚藝不精的人，掌握3件事情就能做出好吃的味道。（圖／張麗蓉提供）

擔任美食評審、料理老師多年的料理廚娘張麗蓉，常常遇到有人問怎麼方便料理，她自己開發萬用堅果拌醬、麻油薑等萬用醬料外，特別提醒廚藝不精的人，不一定只能靠萬用醬料，其實只要掌握以下3件事情就能做出好吃的味道，第一件事情是都煮「熱炒類」最不出錯，例如豆乾炒肉絲、青菜炒肉等菜色，很簡單灑鹽或是加醬油就好，不會太難。第二件事情是「善用蔥薑蒜」，做菜最怕沒有什麼香氣，加點蔥、加點薑、加點蒜一起炒，香氣立刻提升。第三件事情是「食材新鮮」，新鮮的魚、肉只要煎熟撒點胡椒鹽就很好吃，不太會煮更要用新鮮食材彌補一下。