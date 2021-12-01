　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大餐飲系烘焙小將　進軍韓國AFA世界廚藝大賽摘3金1銀

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手，參加2021 AFA韓國世界廚藝大賽摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手，參加2021 AFA韓國世界廚藝大賽摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

2021 AFA韓國世界廚藝大賽因應疫情，賽程改採線上形式，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手自今年8月開始培訓，與指導老師陳永富老師不斷地討論、試作、再修正，將作品呈現到最完美，皇天不負苦心人，最終摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手，參加2021 AFA韓國世界廚藝大賽摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2021 AFA韓國世界廚藝大賽由亞洲餐飲協會(Asia Food Association、AFA)、韓國(KFME)中小企業聯合會、韓國CBSI 電視媒體合辦，吸引了澳門、蒙古、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、中國、泰國、香港、菲律賓、韓國及臺灣等多國選手參與，競爭相當激烈，崑大餐飲系烘焙小將一口氣摘下3金1銀，實力不容小覷。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手，參加2021 AFA韓國世界廚藝大賽摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

參加「藝術麵包展示」比賽獲金牌的三年級李宜庭，因為對烘焙有很大的興趣及熱忱，進到崑大後，就一直跟在陳永富老師身邊學習，在學期間已經取得2張1級、4張丙級的烘焙相關證照，首度參與國競競賽，就以「榮耀」一作拿到金牌的好成績，對她烘焙學習之路有很大的鼓舞。此外，三年級吳柏霖以「松柏長青」榮獲「藝術麵包展示」金牌，三年級林憶珊以「九尾狐」奪得「卡通餅乾」金牌，另一項作品「雨中山竹」則獲得「西式甜點」銀牌。

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手，參加2021 AFA韓國世界廚藝大賽摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李宜庭表示，回想起當初老師鼓勵她參賽時，心裡是有點慌、也毫無頭緒，透過陳永富老師的引導、參賽選手彼此的交流，從零到有的過程，花了3個月的時間，終於做出屬於自己的作品「榮耀」。除了感謝學校提供的資源，更感謝陳永富老師一直以來的幫助以及指導，未來將持續精進自己、繼續努力。

餐飲系李花環主任表示，學校全力支持學生的學習，不管是課業、證照、比賽等，在經費上都提供了最大的支持，系上的老師更是充滿熱血地陪伴每一位學生，在崑山科大，學生只要願意學習與付出，大學四年一定能交出漂亮的學習成果。

►蒸氣眼罩的另類功能你知道嗎？

ET快訊
林秉樞移送前還跑廁所「做這件事」！　警方一看超無奈
快訊／林秉樞理直氣壯大喊「4個字」！　辯照片都高嘉瑜傳的
日本鎖國再升級！停售國際線機位　連海外日人也無法回國
快訊／英業達子公司宣告破產
維冠重建絕美新大樓「有人入住」了？　原住戶嘆：沒通知要搬
買藥、拿冰敷袋「卻不救人」！　網湧飯店灌1星負評：幫兇
高嘉瑜淚訴錯過2救援機會　馥都飯店回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「FB狂跳出林秉樞」她疑惑幾時加好友的？揭裝熟術：真的渣

年薪300萬男巧遇「全聯小確幸」笑了！　內行曝折扣秘辛

明年本土語言課往上延伸　國中增1節必修、高中增2學分

道安會統計：今年1至9月交通事故死亡達2186人　高雄台南分居前兩名

崑大餐飲系烘焙小將　進軍韓國AFA世界廚藝大賽摘3金1銀

因疫情戶籍被遷出　勞保局：老年年金請領不受影響

幫高嘉瑜買藥「卻不救人」！網湧飯店臉書、Google評論洗版：幫兇

飯店未通報挨批！陳時中重申零容忍：目睹可打113「全民當守護者」

高嘉瑜被家暴淚訴飯店錯過2救援機會！馥都飯店回應了

「廢車回收」按一下就完成！　12／31前申請有機會拿5000元獎勵金

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

郭書瑤承認戀愛腦：有男友才下廚！　自曝「沒喝醉過」嚇瘋鄭元暢ＸＤ

去兜風囉！箱子「自己打檔」開車走　送貨員嚇傻衝出門追車：別跑R...

昆凌受傷「周杰倫調一堆鬧鐘起來顧她」　女兒問演唱會...爸爸在家唱！好羨慕

待轉格當停車格？駕駛淡定下車　後方騎士整排「卡槽化線」全傻眼

台中「下水道吃人」工人被吸入亡　名師：負壓讓水管變奪命吸塵器

「FB狂跳出林秉樞」她疑惑幾時加好友的？揭裝熟術：真的渣

年薪300萬男巧遇「全聯小確幸」笑了！　內行曝折扣秘辛

明年本土語言課往上延伸　國中增1節必修、高中增2學分

道安會統計：今年1至9月交通事故死亡達2186人　高雄台南分居前兩名

崑大餐飲系烘焙小將　進軍韓國AFA世界廚藝大賽摘3金1銀

因疫情戶籍被遷出　勞保局：老年年金請領不受影響

幫高嘉瑜買藥「卻不救人」！網湧飯店臉書、Google評論洗版：幫兇

飯店未通報挨批！陳時中重申零容忍：目睹可打113「全民當守護者」

高嘉瑜被家暴淚訴飯店錯過2救援機會！馥都飯店回應了

「廢車回收」按一下就完成！　12／31前申請有機會拿5000元獎勵金

雙城論壇不提「一家親」　柯文哲：有人要汙名化就換個方向講

病患睡夢中被推下床！同房病友強行脫褲摸下體...賠錢獲緩刑

想展現好看一面？林秉樞被移送前「進廁所梳頭髮」　警無奈

獨居中山區套房「太愛念心經」狂吸阿飄　鄰居1句話她嚇到請師父

超商福袋偷跑「已抽中iPhone13」？萊爾富今正式開賣：無機率差異

林哲熹記者會飆髒話！　閻奕格糗「尿失禁」：想逃離全世界

上海副市長陳通：真正屬於人民的城市，必然是可閱讀有溫度的城市

「FB狂跳出林秉樞」她疑惑幾時加好友的？揭裝熟術：真的渣

與林秉樞斷乾淨？　高嘉瑜：不可能有聯絡「不知道是不是人」

新台幣收盤升值 5分、收在27.76元　創逾兩個月新高

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

生活熱門新聞

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

網友神到F奶店員！竟釣出死對頭嗆「乾脆不要穿」

馬文鈺鬧靈堂？現場畫面曝光　關鍵函件揪出林秉樞帶風向

Omicron傳染力恐是Delta的500%　醫籲快收回這措施

這4生肖「越冷越會賺」財神黏緊緊！第1名要升官加薪了

逛好市多驚見夯品「特價100元」他秒入手

大冰箱衝到家暴降10°C！圖看全台冷5天

foodpanda「12月超殺折扣碼」來了

林秉樞嗆「跟呂秋遠很熟」　本尊155字打臉

「雲街」現身清晨12.4度　今最冷連3天探10℃

政大證實林秉樞就讀博士班　涉施暴最嚴重將退學

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

12星座4種甜蜜行為　向對方示愛

更多熱門

相關新聞

裝潢師傅說溜嘴！　王品月租26萬拿下羅時豐「客家本色」舊址

裝潢師傅說溜嘴！　王品月租26萬拿下羅時豐「客家本色」舊址

連鎖餐飲集團王品集團在北屯文心崇德捷運站才剛開幕「丰禾台式小館」不到1個月，距離該店僅隔一間透天、原藝人羅時豐開設的「客家本色」文心店正在裝修，詢問工地裝潢師傅，對方無意間透露「是王品燒肉店將進駐，要趕在農曆年前完工」

香港擬推「疫苗護照」　餐飲業反彈

香港擬推「疫苗護照」　餐飲業反彈

對抗缺工　這家餐廳公開薪水均分服務費

對抗缺工　這家餐廳公開薪水均分服務費

他不解一堆人30歲「還在做基層」：感覺放棄人生

他不解一堆人30歲「還在做基層」：感覺放棄人生

非店面零售10月業績創歷年同月新高　餐飲業轉為正成長

非店面零售10月業績創歷年同月新高　餐飲業轉為正成長

關鍵字：

崑大餐飲烘焙AFA世界廚藝

讀者迴響

熱門新聞

八點檔男星驚爆秘婚3年！零緋聞破功

高嘉瑜：被林秉樞暴打到嘴都是血、抓頭髮拖行　「我覺得快死了」

衣服泛黃該怎麼救？內行激推一神物

下樓梯滑手機！她慘摔落18階...全身詭異抽搐畫面曝

高嘉瑜「家暴傷勢照」曝　右臉全瘀到脖子

星巴克12月連續30天買一送一登場

高嘉瑜遭家暴　高帥恐怖情人7特徵分辨

林秉樞啃老逼父母跪地　剪刀戳身掃把抽腿

嫌老婆胖！竹科男「17年只行房2次」喊：天生討厭胖子

勞保投保薪資分級表元旦起修正　預估影響349萬名勞工

持裸照逼下跪打耳光　林秉樞完整複製高嘉瑜身上

照片曝！高嘉瑜遭毆成「黑輪」嘴唇、脖子都瘀血　雙腿破皮見血

百萬網美「大眾浴池脫光」被人認出

相識老婆12年！短腿萌物1周取代他

林秉樞道歉：我第一次打女人！網炸鍋罵爆

更多

最夯影音

更多
高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天

高嘉瑜傳遭男友施暴「鎖喉拖行」　脖、手多處傷痕還被控制行動2天
李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

李李仁《華燈》強扒劉品言上衣硬上　她全身傷痛哭：努力掙扎了，我就是逃不掉...

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

三寶媽帶3孩「在車道中下車」　過馬路沒在看...接連飛奔過馬路

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

導演鈕承澤30日入獄要關4年！　 面帶微笑、雙手合十：謝謝關心

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面