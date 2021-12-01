崑大餐飲系烘焙小將　進軍韓國AFA世界廚藝大賽摘3金1銀

▲崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手，參加2021 AFA韓國世界廚藝大賽摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

2021 AFA韓國世界廚藝大賽因應疫情，賽程改採線上形式，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系烘焙選手自今年8月開始培訓，與指導老師陳永富老師不斷地討論、試作、再修正，將作品呈現到最完美，皇天不負苦心人，最終摘下「藝術麵包展示」2金牌、「卡通餅乾」1金牌及「西式甜點」1銀牌等好成績。

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2021 AFA韓國世界廚藝大賽由亞洲餐飲協會(Asia Food Association、AFA)、韓國(KFME)中小企業聯合會、韓國CBSI 電視媒體合辦，吸引了澳門、蒙古、菲律賓、越南、馬來西亞、新加坡、中國、泰國、香港、菲律賓、韓國及臺灣等多國選手參與，競爭相當激烈，崑大餐飲系烘焙小將一口氣摘下3金1銀，實力不容小覷。

參加「藝術麵包展示」比賽獲金牌的三年級李宜庭，因為對烘焙有很大的興趣及熱忱，進到崑大後，就一直跟在陳永富老師身邊學習，在學期間已經取得2張1級、4張丙級的烘焙相關證照，首度參與國競競賽，就以「榮耀」一作拿到金牌的好成績，對她烘焙學習之路有很大的鼓舞。此外，三年級吳柏霖以「松柏長青」榮獲「藝術麵包展示」金牌，三年級林憶珊以「九尾狐」奪得「卡通餅乾」金牌，另一項作品「雨中山竹」則獲得「西式甜點」銀牌。

李宜庭表示，回想起當初老師鼓勵她參賽時，心裡是有點慌、也毫無頭緒，透過陳永富老師的引導、參賽選手彼此的交流，從零到有的過程，花了3個月的時間，終於做出屬於自己的作品「榮耀」。除了感謝學校提供的資源，更感謝陳永富老師一直以來的幫助以及指導，未來將持續精進自己、繼續努力。

餐飲系李花環主任表示，學校全力支持學生的學習，不管是課業、證照、比賽等，在經費上都提供了最大的支持，系上的老師更是充滿熱血地陪伴每一位學生，在崑山科大，學生只要願意學習與付出，大學四年一定能交出漂亮的學習成果。