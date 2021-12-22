　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

崑大餐飲系秀精湛廚藝　加拿大國際餐飲大賽奪34金20銀2銅

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

加拿大文化交流協會舉辦2021加拿大國際餐飲大賽，吸引來自加拿大、荷蘭、韓國、美國、越南、新加坡、中國、澳大利亞、日本、印度、土耳其、馬來西亞及台灣等618位選手參賽，因疫情競賽改以線上進行，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生56人參賽，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌，耀眼國際表現亮眼！

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

崑大餐飲系學生在就學期間，便由系上老師悉心培訓，帶領參與各項國內外競賽，該次競賽由林文麒老師、洪廷瑋老師和劉俊良老師指導學生，在「主菜展示類」取得10金、12銀、2銅，「開胃菜展示類」摘下1金；劉俊良老師指導學生在「創意醬料畫盤展示類」取得9金；戴士鈞老師指導學生在「精緻甜點展示類」獲得5金、3銀，「糖花工藝展示類」獲得4金、1銀；施智偉老師指導學生在「咖啡拉花競賽」中取得3金、2銀；邱翠華老師指導學生在「餐服托盤競賽」贏得1金、2銀；另外，劉俊良老師本人則摘下「創意醬料畫盤展示類」金牌。

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

二年級陳賢娸以「芥末慕斯鴨胸佐波特紅酒醬/堅果海鮮慕斯雞肉捲佐君度橙汁醬/焗烤馬鈴薯奶油海鮮盅」作品在「主菜展示類」奪金，首度參與國際賽事便表現亮眼，在完全沒有經驗的情況下，指導老師林文麒老師告訴她：「這是妳的比賽，我不會給妳結果跟答案，需要自己去學習，才會成長。」歷經多次嘗試，透過老師的督促、有比賽經驗的學長、同學和學弟給予建議和協助，終於端出好的作品，獲得評審的青睞奪獎。

在「創意醬料畫盤展示」中，多組精湛作品通通奪金！三年級黃宗翰端出栩栩如生的「龍」，象徵著台灣人的精神；二年級楊嘉富推出以「台灣藍鵲」為主題的作品，期盼透過國際比賽，讓大家認識台灣特有的鳥類，也代表著台灣正在一路飛翔的意涵；二年級葉佳晏作品「鹿Deer」，同樣獲得金牌肯定，她感謝林文麒老師和劉俊良老師的指導，學到很多畫盤的知識和技巧，希望未來可以取得更多成就。

在「糖花工藝展示類」摘金的二年級黃子安，以作品「相遇/Meet」代表決定參賽到完成作品的過程，中途認識了一些新朋友，與他們在極短時間變成知己的心情，猶如一完美的花束般的美好；同樣摘金的三年級陳冠妗準備2個多月完成了「等待相遇/Waiting to meet」，期許自己「要比他人更創新、更吸睛」的心情下，尋找作品靈感、觀察自然花朵的樣貌。陳冠妗說：「過程中遇到很多挫折，例如要如何用威化紙呈現花瓣的自然弧度、製作老師以前沒教過的花款、在組裝威化花時能呈現自然的植物彎曲等，這都很耗時且須日夜練習，很謝謝戴士鈞老師的指導，希望未來能再給自己比一場國際賽，讓糖藝技術更加專業，也期盼有天能像戴老師一樣，將技術傳承給學弟妹。」

以「巧克力覆盆莓慕斯」在「精緻甜點展示類」獲金牌的一年級黃芷榛，是上大學後第一次參加比賽，透過戴士鈞老師的示範教學及指導，以及自己無數次的練習後，學習到的不只是製作商品、淋面、擺盤、配色等，更重要的是在發現問題後的及時調整，也深覺美感是平時累積下來的，期許自己未來能多參與這方面的研習及競賽，開拓自己的眼界，讓自己變得更充實。

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首度參加國際比賽就摘下「咖啡拉花」金牌的二年級許培葦表示，自己從大一就加入系上的「精品咖啡研習社」，一開始對咖啡相關知識不熟悉，經由施智偉老師的指導、學長姐奪獎的激勵，促成報名契機。因疫情關係讓比賽改成線上錄影呈現，但過程還是相當緊張，感謝學校提供很好的資源與環境能做學習。同樣首度參賽便奪金的一年級余奕陞提到，和學長姐們一起練習、互相交流過程中，吸收到很多不一樣的技術和方法，也感謝學校提供完整的設備、充裕的經費來幫助選手們，自己將持續接受挑戰。

「餐服托盤競賽」獲得金牌的三年級許明凱，在練習的過程中體會到，要做到一個合格且專業的服務員，服儀、托盤的穩定度都有一定的重要性，首度參賽便得獎，他很謝謝邱翠華老師的指導；此外，四年級的餐飲小將早已是比賽的常勝軍，蔡岳軒、黃冠霖、陳律丞、薛景元，特別從實習場域排休假回來參加比賽，為大學四年保持比賽不間斷的紀錄，透過洪廷瑋老師的指導，把握每一次的練菜時間，摘下3金1銀的好成績。

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

餐飲系李花環主任表示，劉俊良老師獨具慧眼，3年前開始教導學生果醬畫盤的技術，近年來一躍成為餐飲領域重視的焦點，他本人也在這次的比賽中，以「國色天香－孔雀」拿下金牌，成為最佳楷模！餐飲小將因取得學習先機，屢屢在國際賽事脫穎而出，永遠讓學生掌握餐飲領域的發展趨勢，保持專業的競爭力，就是崑大餐飲系的特色！

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡
4大疫苗+混打副作用比較出爐！　第2劑「這組合」最不舒服
被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼
Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不
快訊／大新竹合併機會大增！　蔡英文首度表態力挺

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡

台中好甜！盧秀燕傍晚點燈　巨型珍奶+水循環耶誕樹吸睛

王力宏PK小豬「選1人復出」！他挖出LIVE片秒答：可惜了才華

王力宏「摳門1舉動」害慘自己！網比對手機型號驚：難怪蕾神有證據

Novavax獲WHO緊急使用授權！我方採購要透過COVAX　莊人祥曝原因

崑大餐飲系秀精湛廚藝　加拿大國際餐飲大賽奪34金20銀2銅

Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不可取

不想塞車看過來！元旦連假車流恐為平日1.3倍　長、短程替代道路曝

4大疫苗+混打副作用比較出爐！第2劑「這組合」最不舒服

被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

「好市多神物」24年凍漲驚呆　內行引誘成功：都衝著它辦卡

台中好甜！盧秀燕傍晚點燈　巨型珍奶+水循環耶誕樹吸睛

王力宏PK小豬「選1人復出」！他挖出LIVE片秒答：可惜了才華

王力宏「摳門1舉動」害慘自己！網比對手機型號驚：難怪蕾神有證據

Novavax獲WHO緊急使用授權！我方採購要透過COVAX　莊人祥曝原因

崑大餐飲系秀精湛廚藝　加拿大國際餐飲大賽奪34金20銀2銅

Yumi吞藥「PO危重症急診單」有用意？　律師揪1疑點：很不可取

不想塞車看過來！元旦連假車流恐為平日1.3倍　長、短程替代道路曝

4大疫苗+混打副作用比較出爐！第2劑「這組合」最不舒服

被老公寵上天！「嫁最好的女星」網一致點名她：婆婆也當女兒在疼

苗栗限定波波草花園超夢幻！還要睡進花草主題房　爽吃多汁烤雞腿

李佳穎曝「人生低落期」走路都在哭　陽光爸突罹癌：他是我的巨人

李凱威、劉基鴻最快明年可旅外　徐若熙要等到2023年

北高行撤銷NCC否決凱擘移頻《壹電視新聞》　陳耀祥：侵害行政權

遼寧號艦隊西太平洋演練　日防衛省公佈「殲15起降演練」照片

前隊友尚波特：詹皇知道自己毀了籃球　揭湖人一哥假摔原因

黃偉哲顧生態護水雉！　期許建立民生與生態平衡點創雙贏

敬老金法律案「只為發錢」　北市府：議會僭越行政權

新北女回台東找媽媽迷途車站徘徊　警耐心安撫護送返家

WHO建議「免疫功能低下」患者　可接種第3劑Novavax疫苗

24歲美女業務員自摔身亡？ 驗屍報告「逆轉」打臉目擊者

生活熱門新聞

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

蕾神收槌保留人妻真實身分　鄉民一看：高招

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

F奶女星饒河街擺攤被認出　大方回應：我就是你想的那個人

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

王力宏親手交出證據？摳門換機扯出驚人內幕

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

性愛成癮星座前3名　亞軍「外表單純、性慾極強」

王力宏努力3年成功了！「蕾神1舉動」網笑翻

不愛李靚蕾從「3次孕期」就看出　王力宏自私舉動曝

更多熱門

相關新聞

原料到貨延遲　日本麥當勞暫時停售大薯與中薯

原料到貨延遲　日本麥當勞暫時停售大薯與中薯

共同社報導，日本麥當勞今天宣布，因為從北美進口原料日程延遲，全國分店從24日到30日暫時停售大薯與中薯，這段期間只販售小薯。

-40度嗨玩　台灣米克斯口水成冰柱

-40度嗨玩　台灣米克斯口水成冰柱

出血14天　女子肝臟中發現胎兒

出血14天　女子肝臟中發現胎兒

住宿餐飲業家數創5年新高　全國總計近17萬家「營業中」

住宿餐飲業家數創5年新高　全國總計近17萬家「營業中」

崑大四大亮點商品登場

崑大四大亮點商品登場

關鍵字：

崑大餐飲廚藝加拿大

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

福原愛爆新戀情！小5歲男友正是「橫濱偷情高帥男」

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

爆Yumi吞藥輕生譙王力宏…PO文者被猜「By2姐姐」

更多

最夯影音

更多
王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面