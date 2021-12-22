崑大餐飲系秀精湛廚藝　加拿大國際餐飲大賽奪34金20銀2銅

▲2021加拿大國際餐飲大賽（CIGTC），崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

加拿大文化交流協會舉辦2021加拿大國際餐飲大賽，吸引來自加拿大、荷蘭、韓國、美國、越南、新加坡、中國、澳大利亞、日本、印度、土耳其、馬來西亞及台灣等618位選手參賽，因疫情競賽改以線上進行，崑山科技大學餐飲管理及廚藝系師生56人參賽，共摘下34金20銀2銅等56面獎牌，耀眼國際表現亮眼！

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崑大餐飲系學生在就學期間，便由系上老師悉心培訓，帶領參與各項國內外競賽，該次競賽由林文麒老師、洪廷瑋老師和劉俊良老師指導學生，在「主菜展示類」取得10金、12銀、2銅，「開胃菜展示類」摘下1金；劉俊良老師指導學生在「創意醬料畫盤展示類」取得9金；戴士鈞老師指導學生在「精緻甜點展示類」獲得5金、3銀，「糖花工藝展示類」獲得4金、1銀；施智偉老師指導學生在「咖啡拉花競賽」中取得3金、2銀；邱翠華老師指導學生在「餐服托盤競賽」贏得1金、2銀；另外，劉俊良老師本人則摘下「創意醬料畫盤展示類」金牌。

二年級陳賢娸以「芥末慕斯鴨胸佐波特紅酒醬/堅果海鮮慕斯雞肉捲佐君度橙汁醬/焗烤馬鈴薯奶油海鮮盅」作品在「主菜展示類」奪金，首度參與國際賽事便表現亮眼，在完全沒有經驗的情況下，指導老師林文麒老師告訴她：「這是妳的比賽，我不會給妳結果跟答案，需要自己去學習，才會成長。」歷經多次嘗試，透過老師的督促、有比賽經驗的學長、同學和學弟給予建議和協助，終於端出好的作品，獲得評審的青睞奪獎。

在「創意醬料畫盤展示」中，多組精湛作品通通奪金！三年級黃宗翰端出栩栩如生的「龍」，象徵著台灣人的精神；二年級楊嘉富推出以「台灣藍鵲」為主題的作品，期盼透過國際比賽，讓大家認識台灣特有的鳥類，也代表著台灣正在一路飛翔的意涵；二年級葉佳晏作品「鹿Deer」，同樣獲得金牌肯定，她感謝林文麒老師和劉俊良老師的指導，學到很多畫盤的知識和技巧，希望未來可以取得更多成就。

在「糖花工藝展示類」摘金的二年級黃子安，以作品「相遇/Meet」代表決定參賽到完成作品的過程，中途認識了一些新朋友，與他們在極短時間變成知己的心情，猶如一完美的花束般的美好；同樣摘金的三年級陳冠妗準備2個多月完成了「等待相遇/Waiting to meet」，期許自己「要比他人更創新、更吸睛」的心情下，尋找作品靈感、觀察自然花朵的樣貌。陳冠妗說：「過程中遇到很多挫折，例如要如何用威化紙呈現花瓣的自然弧度、製作老師以前沒教過的花款、在組裝威化花時能呈現自然的植物彎曲等，這都很耗時且須日夜練習，很謝謝戴士鈞老師的指導，希望未來能再給自己比一場國際賽，讓糖藝技術更加專業，也期盼有天能像戴老師一樣，將技術傳承給學弟妹。」

以「巧克力覆盆莓慕斯」在「精緻甜點展示類」獲金牌的一年級黃芷榛，是上大學後第一次參加比賽，透過戴士鈞老師的示範教學及指導，以及自己無數次的練習後，學習到的不只是製作商品、淋面、擺盤、配色等，更重要的是在發現問題後的及時調整，也深覺美感是平時累積下來的，期許自己未來能多參與這方面的研習及競賽，開拓自己的眼界，讓自己變得更充實。

首度參加國際比賽就摘下「咖啡拉花」金牌的二年級許培葦表示，自己從大一就加入系上的「精品咖啡研習社」，一開始對咖啡相關知識不熟悉，經由施智偉老師的指導、學長姐奪獎的激勵，促成報名契機。因疫情關係讓比賽改成線上錄影呈現，但過程還是相當緊張，感謝學校提供很好的資源與環境能做學習。同樣首度參賽便奪金的一年級余奕陞提到，和學長姐們一起練習、互相交流過程中，吸收到很多不一樣的技術和方法，也感謝學校提供完整的設備、充裕的經費來幫助選手們，自己將持續接受挑戰。

「餐服托盤競賽」獲得金牌的三年級許明凱，在練習的過程中體會到，要做到一個合格且專業的服務員，服儀、托盤的穩定度都有一定的重要性，首度參賽便得獎，他很謝謝邱翠華老師的指導；此外，四年級的餐飲小將早已是比賽的常勝軍，蔡岳軒、黃冠霖、陳律丞、薛景元，特別從實習場域排休假回來參加比賽，為大學四年保持比賽不間斷的紀錄，透過洪廷瑋老師的指導，把握每一次的練菜時間，摘下3金1銀的好成績。

餐飲系李花環主任表示，劉俊良老師獨具慧眼，3年前開始教導學生果醬畫盤的技術，近年來一躍成為餐飲領域重視的焦點，他本人也在這次的比賽中，以「國色天香－孔雀」拿下金牌，成為最佳楷模！餐飲小將因取得學習先機，屢屢在國際賽事脫穎而出，永遠讓學生掌握餐飲領域的發展趨勢，保持專業的競爭力，就是崑大餐飲系的特色！