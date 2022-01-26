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質感主廚MASA教日式過年開運炒麵！突告白「來台第一次」　Q滑帶勁擄獲他的心

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲▼吃膩了台灣傳統年菜？今年的農曆春節不如跟著YT百萬訂閱主廚MASA，學做日式開運炒麵幫家人打開好運！（圖／擷取自《MASAの料理ABC》影片，下同）

消費中心／綜合報導

跟著時令的腳步、嚴選無添加食材做菜，一向是料理鮮甜美味的秘訣，也是YT粉絲破百萬的日系主廚MASA 致力傳達給大眾的概念。這次MASA特別準備的麵條，其實就是他的私房料理神物——好勁道家常麵條。麵如其名的好勁道，除了以具嚼勁與滑順的口感擄獲MASA的心，MASA更突然透露好勁道是他「來台灣最早認識的麵條」，從料理過程中發現麵條不會用筷子一撈就斷，加入食材拌炒後也能保持彈性，吃起來更是Ｑ滑帶勁，難怪初次見面便一見傾心！而最近正是螃蟹、海鮮格外鮮美的季節，因此MASA以日本人最愛的家庭料理之一「炒麵」結合當季海鮮，不藏私拍影片示範，如何做出好吃的「日式漁師風豐盛炒麵」！

然而，此次最難得的是，MASA特別和觀眾介紹他的「選麵哲學」！帥氣的MASA笑說，「做日式炒麵不一定要用進口的、專門做日式炒麵的麵條喔！我們在超市容易買到的麵，就可以做出非常好吃且安心的炒麵。」不過台灣的麵條品牌上百種，對於挑剔的日本人來說，怎樣的麵才算合格？MASA解釋，「日文有2個特別的字彙，一個是こし，就是有『嚼勁口感』的意思，另外一個是のどごし，形容『吞下去的滑順感覺』。」同時擁有這2種特質的麵條，對於日本人來說才算符合「好吃」的標準。

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲喜愛麵食的MASA，來台灣第一次認識的麵剛剛好就是「好勁道」。

好勁道之所以成為MASA日後在準備炒麵料理時的最佳首選，關鍵原因還是在於，「好勁道麵條的成份很單純，它是用精選單一澳洲黃金小麥製作，讓麵條的口感更Q彈。」如同「單一純麥威士忌」般的講究，好勁道選用在麵食領域被認可為高品質原料的澳洲黃金小麥，由於擁有優質蛋白質與筋度，因此從原料端就能確保麵條能表現出獨有的穩定Q彈特性；強調100%無添加的白皙麵條，嚼起來會有相當乾淨的淡淡麵香飄出，儘管吃遍世界各地美食的廚師，嘴巴愈吃愈刁，但反而也更能品嚐出食物最純粹的味道。

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲被視為高品質原料的澳洲黃金小麥，能表現出麵條應該要有的Q彈口感。

為了在老饕的桌上呈現更為滑順帶勁的口感，好勁道還特別引進來自日本的杉木室乾燥熟成工法。這個工法完全有別於坊間日曬乾燥法製麵，而是特別打造一個從地板、天花板到牆壁，360度都以杉木製成的「杉木乾燥室」，再搭配現代科技以系統性參數調節溫、濕度，確保麵條在沒有雨水、空污的穩定環境下，以「耗時超過8.5小時的三段式熟成」來平衡麵體的水分，讓麵條更具有不易斷裂、Q滑有勁的特性，吃起來也更有手工製麵的質感。相當「搞剛」的製麵手法，讓MASA也讚嘆好勁道真的是「細心呵護麵條的品質」。

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲斥資於台灣打造的杉木乾燥室，顯現出好勁道以高標準製麵的決心。

強調【美味無需添加】的好勁道近期也傳來國際捷報！原來好勁道正式通過了嚴苛的「國際A.A.無添加協會」驗證，截至2022年1月26日，為台灣目前全系列產品皆獲得最高榮譽「A.A. Clean Label 100%無添加驗證」的品牌，意即不以食品添加物改變食材口感，以及縮短製作時間或工序，讓大人小孩吃起來更安心，也讓像MASA這樣的廚師、美食家料理起來更放心。

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲好勁道全系列品項，皆通過國際A.A.無添加協會最高標準「A.A. Clean Label 100%無添加驗證」的殊榮。

集結澳洲小麥、日本技術、台灣製造以及嚴格的無添加驗證標準，讓MASA私心偏愛的好勁道，不負老饕所望，屢屢創下美味與安心俱佳的麵類新高度。不少愛在家裡下廚的粉絲，除了記下料理炒麵的美味秘訣，也都額外開心地表示，「我們家也都是吃好勁道的麵耶」、「這款簡單煮就很好吃，沒想到原料跟品質都用很好欸」、「這個牌子還有其他麵體，雞蛋麵跟麵線我們家也常吃」、「每次用好勁道煮麵，我家的孩子就特別捧場，原來他們跟MASA老師一樣懂吃哈！」

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲▼在MASA介紹下大家才知道，原來蝦子日文えび（海老）代表長壽，螃蟹跟中卷的「紅白組合」代表好運，都是日本家庭在年節時不可或缺的食物元素。

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲MASA老師教你如何做新春開運料理！

天氣仍不時濕冷的一月，品嚐炒麵獨有的風味與嚼勁外，MASA也貼心地以好勁道天禧麵線示範「和風麻油豬肉丸麵線」湯麵料理，格外滑順又好吸附湯汁的天禧麵線，煮起來卻又不容易斷裂，因此成為MASA特別推薦、不論新手熟手都能輕鬆上手的麵類料理與品項，也很值得一學！

▲▼MASA,主廚,開運,好運,日本,好勁道,炒麵,單一純麥,無添加。（圖／擷取自MASA影片）

▲▼以好勁道天禧麵線示範的「和風麻油豬肉丸麵線」湯麵料理，在MASA的YT頻道也有教學影片示範！

新鮮當令的食材加上巷口超市就能買到的美味安心好勁道麵條，滿足的不僅僅是老饕追求的口腹之慾，更要讓重視食安議題的煮夫煮婦們，放心又暖心地為心愛的家人端出一道道料滿味豐的麵類料理。

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MASA主廚開運好運日本好勁道炒麵單一純麥無添加

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