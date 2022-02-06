紅薏仁取代白米飯吃2個月「體重少2公斤」　1張圖秒懂勝出原因

▲紅薏仁熟飯。（圖／台中區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

薏仁是傳統藥食同源的上品食材，營養價值高，而紅薏仁即為含有麩皮的全穀薏仁，台中區農業改良場指出，國產紅薏仁因麩皮未經去除，保留機能性植化素及全穀營養，且採收後全程冷藏、食物里程短，故為營養、新鮮又低碳足跡的機能性穀物，經人體試食試驗發現體重在2個月少2公斤外，也改善病患高血脂。

台中場表示，與國內大專院校及醫院合作進行多項動物與人體試驗，發現國產紅薏仁可以改善高血脂、調節血糖、改善脂肪肝、有助腸道益生菌生長，故積極研發新產品並籌組特色雜糧產業策略聯盟，期串聯生產、加工及行銷，帶動另一波保健商機。

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台中場說明，研究紅薏仁營養成分中蛋白質占12-15%，脂質中不飽和脂肪酸占85%，並以亞麻油酸為主，相當營養，故有「禾本植物之王」的美稱。紅薏仁麩皮中含有豐富的酚酸及植物固醇等植化素，麩皮若磨除，會損失85-90%的植化素，保健效果也將大打折扣。

▲▼紅薏仁和白米飯營養價值對照表。



台中場進一步提到，經委託國泰醫院進行高血脂病患的人體試食試驗中，發現以紅薏仁糙米飯取代白米飯，連續吃2個月後，可以顯著改善病患的高血脂，連帶改善脂肪肝與肝發炎指數，體重也顯著減少2公斤。此外委託陽明大學進行的動物試驗中，以全穀紅薏仁搭配益生菌或紅薏仁植物萃取物在動物試驗中也有相似效果。

台中場表示，因此正餐米飯添加全穀紅薏仁，或攝取紅薏仁益生菌等，都是方便又有效的保健方式，近5年國人薏仁年消費量約4300公噸，以進口為主，國產紅薏仁產量僅約460公噸。進口薏仁因長期貯運，麩皮油脂容易產生油耗味與微生物污染，因此大多會磨去麩皮以精白薏仁方式販售。另外也有商家將大麥改名洋薏仁、珍珠薏仁，這些產品都不是傳統具有多種功效的全穀薏仁，且進口薏仁因成本低，有利於鋪貨到各大超市賣場通路，消費者接觸到的也大多是精白薏仁，但國產紅薏仁才是正港新鮮又健康的穀物。

台中場指出，國產紅薏仁主要生產地區包括台中大雅、彰化二林、雲林四湖、嘉義東石與朴子等地，國產紅薏仁多由農會、生產合作社與農民契作，具新鮮、食物里程短、保留全穀營養等優勢，近年來國產紅薏仁價格每公斤約260元，與進口精白薏仁相當。