年後3成民眾體重爆增　推薦3種運動讓你聰明吃快樂動

▲年節期間近五成的民眾運動量比平常少，顯見春節期間維持規律運動習慣的重要。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

每年農曆年節期間，從除夕就一路飽足到初五，如果又缺乏運動，年假過後才驚覺腰圍又多了幾吋時，再後悔已經來不及了！提醒民眾歡喜過新年、酒足飯飽之餘，也要維持每日運動習慣，不妨邀請家人朋友們一起做運動，既增進家人感情又可健康過好年。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，衛生福利部國民健康針對「國人春節期間體重控制」進行電話訪問調查，過年期間，有32.4%民眾體重增加，平均增加1.7公斤，近48.3%的民眾運動量比平常少，顯見春節期間維持規律運動習慣的重要。朱家祥指出，運動的好處多多，建議可從自己有興趣的運動項目開始，包括簡易、不受時間及場地限制的「居家運動」，或至公園綠地進行「步道健走」或「體健設施」等三種運動方式推薦給鄉親。

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▲規律的公園體健設施使用，可以促進身體適能並延緩老化。

第一種 居家運動

民眾在家可透過簡單安全的居家運動，加強自身防護力並維持體能，包括伸展運動(瑜珈、健康操)、肌力訓練(仰臥起坐、啞鈴)、心肺耐力(室內腳踏車、跑步機)及有氧運動(太極拳、跳舞)，阿公阿嬤們也可跟著國民健康署高齡者健康操一起做運動（https://www.youtube.com/watch?v=4gXdDiu-4e8）。

第二種 步道健走

「健走」是很好的入門身體活動，只要穿著輕便服裝、運動鞋即可，建議加快平常走路速度，達到微流汗程度，並掌握「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」訣竅，就能輕鬆將健走融入生活中！

第三種 體健設施

規律的公園體健設施使用，可以促進身體適能並延緩老化，常見的體健設施包括上肢訓練（上肢牽引器、肩關節康復器、單槓） 、下肢訓練(漫步機、深蹲訓練) 及核心訓練（扭腰器、腹肌板），鼓勵民眾多多運用，地點可搜尋「花蓮動吃動吃生活GO網頁」(https://hl-healthylifestyle.hlshb.gov.tw/map.php)



花蓮縣衛生局提醒，春節享受美食的同時，別忘了把握「聰明吃、快樂動」的原則，才能歡喜過新年，常保全家身心健康與維持生活品質。