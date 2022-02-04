新春出遊遇野生動物　新北動保處籲遵守「三不原則」

▲森林底層山羌出沒。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市轄內因生態環境良好，且幅員遼闊，地形樣態多元，囊括了中低海拔山林、濕地、河口、海岸及農地等區域，吸引各式野生動物棲息，以及留鳥、候鳥等各式鳥種駐足；新北市政府動保處特別歸納轄內生態秘境，特別提醒民眾觀察任何野生動物須遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。

過年來賞鳥時不一定要選擇大家熟知的地方，除了在新店四崁水、烏來內洞、三峽滿月圓、三重新北大橋下、八里觀音山、金山清水農地、萬里野柳地質公園、貢寮田寮洋等眾所皆知的熱門賞鳥地點外，還有許多不為人知的賞鳥地點，如貢寮馬崗漁港、石門老梅等海岸邊，就有黑鳶、魚鷹等猛禽及鷗科鳥種出沒。

▲濕地、湖泊可發現斑龜出沒。



金山青年活動中心、三芝車新路等田野，常見黑翅鳶及隼科猛禽或是各種候鳥暫棲北部的落腳點；五股溼地、樹林鹿角溪溼地等區域，也是觀賞各類雁鴨科、鷸鴴科鳥類的好地方；除了觀察鳥類外，也可以踏入森林，也許能遇到白鼻心、台灣獼猴等野生動物出沒。

年節賞鳥時，請勿隨意打擾當地民眾及地主，並遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則，並且保持現場秩序、安靜不喧嘩，以免對這些鳥類造成干擾。民眾也可以往其他較為冷門賞鳥地區多去探索，減少人潮聚集造成的野生動物潛在壓力。

▲濕地、靜水域或水田財棺龜。

動保處提醒，為維護野生動物生態，除呼籲禁止騷擾野生動物，更提醒鳥友注意野生動物保育法相關規定，請民眾在賞鳥之餘，務必遵守法律，切勿為了拍攝動物特寫畫面，而以非法誘鳥的方式吸引鳥類，騷擾野生動物，以免觸法。

動保處表示，不論遊客或是居民，都應尊重野生動物的生活環境與生活空間，依據野生動物保育法第18條規定，任何人均不得騷擾保育類野生動物，賞鳥時一定要遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則，共同維護自然生態，對於野生動物保育，需要仰賴政府與民眾的共同配合，讓新北市成為友善動物城市。

▲山區內有機會遇見台灣獼猴。

▲新店灣潭魚鷹展翅高飛。

▲都市內常見紅鳩出沒（白子紅鳩）。



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