醜蔬果變身「永續鹹派」！　蔣萬安：環保從台北市開始

▲蔣萬安利用餐桌上的剩食、市場淘汰的賣像不佳蔬果，製作「永續鹹派」。（圖／記者徐政璿攝，下同）



記者楊蕓／台北報導

「醜蔬果」別浪費！有的蔬果因賣相不佳，往往不受消費者喜愛，最後成為「剩食」而被丟棄，其實這些蔬果經過簡單料理後，也能變身為美味餐點。國民黨立委蔣萬安拜訪全台第一間續食餐廳「書屋花甲」，並現場利用吐司邊、醜蔬果來製作「續食鹹派」，蔣萬安說，珍惜食物也是環保重要的一環，希望續食的觀念能夠推廣到每個角落，尤其從台北市開始，傳遞到其他縣市，延續食物的生命跟價值。

在店員的指導下，蔣萬安依序將吐司壓平、抹上奶油後放入烤碗當做基底，接著把紅蘿蔔、香菇、洋蔥切丁，鋪在吐司上，並加入切片香腸，撒上起司粉、抹上蛋液後，放入烤箱烘烤約20分鐘，一道色、香、味俱全的續食鹹派馬上出爐。

蔣萬安分享，在國外讀書時最常做的料理就是火鍋，把隔夜剩菜處理掉，不僅簡單又好吃，還能順便回憶家鄉的味道。而現在最常做的料理像是獅子頭、三杯雞、辣炒蛤蜊等家常菜，尤其兒子很喜歡吃蛤蜊，每次考完試或寒暑假，都會炒一份兒子最喜歡的蛤蜊給他吃，蔣笑說，有時候吵得太鹹或是沒熟透，還會被兒子「評點」一番。

蔣萬安提到，除了家常料理，他也一直想學習做甜點，今天學到了利用剩食做鹹派，回家也要與兒子一起動手做，教導他不浪費食物的觀念。

蔣萬安表示，聯合國統計，平均每個人食用的食物有3分之1被浪費，環境永續除了節能減碳，珍惜食物也是重要一環，希望續食的觀念能夠推廣到每個角落，尤其從台北市開始，傳遞到其他縣市，並透過教育向下扎根，延續食物的生命跟價值。