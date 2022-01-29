蔣萬安遭爆急刪「殺人魔王」留言　顏若芳：蔣家後代應該勇於承擔

▲在「殺人魔王」留言遭刪除後，顏若芳批蔣萬安應該承擔、了解家族作為，而不是刪文。（圖／翻攝顏若芳臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

「殺人魔王」燒臘店於政治大學旁營運多年，可算是政大學生的回憶店家。畢業於政大的國民黨立委蔣萬安，日前在政大學聲粉專留言「不認識殺人魔王，別說你唸過政大」，未料卻引起不認同蔣介石的網友留言反嗆。民進黨台北市議員擬參選人顏若芳29日表示，蔣萬安作為蔣家後代，應該要勇於承擔、了解家族的作為，而不是刪文、裝沒事，她呼籲蔣萬安應藉此機會了解並推動轉型正義議題。

顏若芳在臉書發文指出，「號稱蔣經國孫子的蔣萬安」，日前在介紹一間名為「殺人魔王」燒臘店的文章底下留言「不認識殺人魔王，別說你唸過政大」。但此留言一出，馬上被嘴。而蔣萬安也火速刪除該則留言。

顏若芳質疑，蔣萬安心中的殺人魔到底是哪一位？為什麼被嘴後心虛刪文、縮起來？一個自稱是蔣家後代的政客，在面對台灣歷史傷痛時，更應該勇敢承擔、了解家族在台灣的所作所為，而不是留言被噓、被嘴，就刪文、縮起來，再假裝沒事。

顏若芳表示，「你阿公幫你取名期待你不要忘本」，如果這個故事是真的。那身為蔣家後代、身為政治工作者，應該看到也聽到很多人在討論你這篇留言吧？那一定會有「轉型正義」四個大字，希望蔣萬安認真面對「轉型正義」議題，一起加入我們的行列，協助受害者家屬找到屬於他們的尊嚴，以及撫平傷痛和恐懼。

不同於顏若芳的建議與呼籲，民進黨台北市議員參選人陳又新也在臉書發文反諷，「其實我覺得萬安兄的留言沒毛病啊，不知道萬安兄心裡的殺人魔王是誰？怎麼會覺得需要刪文？」。

▼陳又新曝蔣萬安「殺人魔王」貼文引起爭議後急刪除。（圖／翻攝陳又新臉書）