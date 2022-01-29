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蔡英文談蔣經國抗中保台　邱毅批蔣萬安：不知所云、怯於為祖父辯護

▲新黨前立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前立委邱毅。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者張鈞量／台北報導

總統蔡英文日前出席「經國七海文化園區」開幕典禮，肯定前總統蔣經國過去反共的立場，引起部分藍營支持者不滿，認為蔡英文曲解了蔣經國的原意。前立委邱毅29日表示，蔣經國掌權後便已放棄反攻大陸、推動和平統一的行動，與蔡英文所述不符，他同時也砲轟國民黨立委蔣萬安「怯於為其祖父辯護，對正確的路線缺乏堅持理念的勇氣」。

邱毅透過臉書發文表示，蔡英文自比為蔣經國的繼承人，國民黨眾大員個個如木雕泥塑，全無反應。對於台北市長熱門人選、國民黨立委蔣萬安，邱毅也毫不客氣地直指，「尤其是那位號稱蔣家第四代，蔣經國孫子的蔣萬安，也支吾其詞不知所云」。

邱毅表示，蔣萬安準備在農曆春節後宣布投入台北市長選舉，面對民進黨籍、衛福部長陳時中，及被視為台北市長柯文哲接班人、現任副市長黃姍姍的競爭，「蔣萬安的優勢不是能力等客觀因素，而是身披蔣家的光環」，然而蔣萬安既享受蔣經國光環，卻不願為蔣經國辯護，坐視蔡英文肆意扭曲蔣經國路線的本質。

邱毅批評，蔣經國的「反台獨」以及「中國人」的堅定立場，大大不同於蔡英文的台獨與去中國化路線，「我非常遺憾蔣萬安怯於為其祖父辯護，對正確的路線缺乏堅持理念的勇氣，反而表現出媚俗討好的軟骨頭」，這樣的風格即使身披蔣經國光環，能夠有力對抗民進黨的台獨反動逆流嗎？

對於蔡英文指蔣經國「反共保台」，邱毅說，蔡英文是藉此來肯定其「抗中保台」路線的正確性，但蔣經國的作為並不能以「抗中保台」來概括，蔣經國早年就參加過共產黨，他對共產主義有深刻認識，所以曾激烈反對乃父蔣介石的法西斯路線。後來，蔣經國確實為了接班，手掌台灣特務系統，在白色恐怖時代難辭其咎。

邱毅指出，掌握大權以後的蔣經國，放棄「反攻大陸」的痴心妄想，全力建設台灣，「他的重視經濟、鄉村振興、共同富裕、打擊貪腐，與現今大陸的福國利民政策完全相合」。晚年的蔣經國不僅開放台灣人民大陸探親，打開兩岸交流的大門，也曾派遣密使沈誠赴大陸訪問，向大陸幾位領導人表達兩岸和平協商與和平統一的願望。「我相信蔣經國若能多活十年，兩岸情勢一定有更好的進展，甚至已達成和平統一的理想」。

邱毅強調，蔣經國早期跟從「蔣介石路線」搞反共保台，但後來應該已經轉變成「建設保台」、「和平保台」，甚至是「統一保台」，至少蔣經國絕不會是「抗中保台」，蔡英文的作為完全在汙辱蔣經國。

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