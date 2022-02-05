鬼滅之刃「黑死牟」的悲慘過去　超強反派卻活在弟弟陰影下

▲鬼滅之刃紅遍全球，其中的黑死牟其實是出自古代神話。（圖／鬼滅之刃遊郭篇劇照／翻攝自Netflix）



●精選書摘

上弦之壹•黑死牟

《鬼滅之刃》有許多個性鮮明的鬼，鬼王鬼舞辻無慘，與他的部下十二鬼月最搶眼。他們明明是反派人物，卻深深抓住讀者的心。大概是因為他們就像一面鏡子，彷彿讓人看見自己內心深處的人性弱點，還有善與惡的天人交戰。

十二鬼月中最強的劍士•黑死牟，原本是出生於戰國時代的伍氏家族，名為繼國巖勝。當時雙胞胎被視為不祥徵兆，通常雙胞胎的弟弟會被送到佛寺出家，例如德川家康的兒子結城秀康也是雙胞胎，秀康被當作武將培養，但是他的弟弟則成為神社的神主。成年後的繼國巖勝在戰場受到鬼的襲擊，意外得到弟弟緣壹的幫助。雖然兄弟兩人都成了鬼殺隊的成員，但巖勝始終忌妒弟弟的才能勝過自己。他在無慘的慫恿之下，成為十二鬼月頂點的上弦之壹。即使成為鬼他仍然一心追求劍術極致，總是堂堂正正迎戰敵人的模樣，受到讀者的靑睞。

黑死牟臉上有六隻眼睛，並將自己的肉體化為刀刃。為什麼是六隻眼睛呢?也許是象徵他對弟弟緣壹得忌妒心。日文有個成語「八面六臂」，用來形容活躍於各種域，所以在漫畫裡面的特訓人偶，緣壹零式安設了六隻手臂。除此之外，黑死牟的造型可能跟櫪木縣宇都市境內的古地名「百目鬼」的傳說有關。平安時代，藤原氏出了一個斬鬼的英雄藤原秀鄉，某天有位老者出現在他面前，指引他去打倒百目鬼。據說百目鬼長著一百隻眼睛，毛髮就像刀刃般鋒利。百目鬼敗給了藤原秀鄉，倒在山腳下不斷噴出毒氣跟火焰，最後被僧侶度化成佛。此後這個地方就被稱為百目鬼。

藤原秀鄉除了擊敗百目鬼之外，他還接受了龍神之女的請求，射殺了近江國的大百足妖怪。獲得龍宮的寶物「無盡俵 」，這個米俵裝著取之不盡的白米，因為這個寶物，人們又稱藤原秀鄉為俵藤太。他奉朝廷的命令，討伐被稱為關東最強怨靈的平將門。如果黑死牟的原形是百目鬼的話，鬼滅之刃的日之呼吸創始人，緣壹的原形也許是藤原秀鄉。

忌妒是人性的弱點，可以做為努力的動力，但一不小心會讓人誤入歧途。繼國巖勝被忌妒迷惑心智，化成了十二鬼月的黑死牟，雖然年老的緣壹曾經試圖阻止他越陷越深。但是要徹底消滅心中的鬼，關鍵還是深藏在黑死牟內心深處的人性。

作者： EZ Japan編輯部

繪者：田中裕也

摘自：EZ叢書館《日本鬼秘話：Nippon所藏日語嚴選講座》

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