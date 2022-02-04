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日經1月新冠復甦指數　只有台灣「超過80分」！勇奪全球第一

▲▼台灣疫情,口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣在1月的日經新冠復甦指數中取得第一。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

《日經亞洲評論》4日公布最新「日經新冠復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index）排名，其中台灣勇奪全球第一，更是唯一一個國家與地區總分超過80分。雖然台灣在確診數等數據取得優異成績，但由於評分標準同時包含是否回歸正常生活，而台灣仍然保持國境封鎖，因此在「國際航班」項目被扣了6分。

該網站稍早公布了2022年1月的「日經新冠復甦指數」，該項指數主要評估全球122個國家和地區的防疫表現，評分指標包括疫情控管、疫苗接種率及社會移動限制等，分數越高、排名越高，代表確診數更少、接種率更高、社交距離措施越寬鬆。

▲▼日經1月新冠復甦指數　只有台灣「超過80分」！勇奪全球第一。（圖／取自日經亞洲評論）

▲《日經亞洲評論》公布1月的新冠復甦指數。（圖／取自日經亞洲評論）

在最新數據中，台灣獲得82分的高分，不僅奪得冠軍寶座，更是122個國家和地區中唯一一個超過80分的地區。台灣2021年12月取得了75.5分，同樣高居全球第3名，如今再度進步了6.5分。

推行「與新冠共存」的柬埔寨則是躍升至第2名，該國甚至已經1個月沒有出現死亡病例。柬埔寨自從疫情爆發後，積極推動疫苗接種，並在2021年11月達到接種目標，同時宣布開放邊境，成為東南亞國協首個讓完整接種疫苗的旅客免除隔離義務的國家。

日本3日單日新增確診首度超過10萬例，東京也連續2天突破2萬大關，然而疫情持續燃燒，當局卻礙於經濟發展活動，稱Omicron的重症率較低，因此修改宣布進入緊急事態宣言的標準，遲遲不願升級警戒。

根據統計網站「Our World in Data」的數字顯示，菲律賓至今僅53%人口接種疫苗、不到7%人口接種第3劑。Omicron肆虐對菲律賓帶來嚴重打擊，使得趨於穩定的疫情重新反彈，原本12月21日僅168例確診，但是1月15日就已經飆升至39004例，創下新高。

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