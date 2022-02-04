全家旗下物流累積23人確診！267人居隔、近千名員工預防性隔離

▲日翊物流群聚新增10例，目前共有23位確診。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）



網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（4）日公布新增25例確診個案，其中11例在桃園，全家旗下物流業者日翊又新增10人染疫，亞旭也有1人在解隔前確診。市長鄭文燦下午在疫情說明記者會中表示，日翊物流公司全部員工要進行預防性5天居家隔離，雖然家人也有活動足跡，但都會匡列，確保傳播鏈不至於衍生到社區。

鄭文燦記者會上指出，桃園11位本土病例中，有1位是亞旭電腦群聚案相關，該案例在1月24日採檢是陰性，2月3日採檢轉為陽性。至於採檢部分，針對在家隔離的員工，採檢460人皆為陰性，集中檢疫所的453位則是明日才要採檢，整個園區全部的員工則要在2月7日採檢完畢，之後要陰性的採檢證明才能進入園區上班。不過，整個亞旭電腦群聚案可以說是已經進入收尾階段。

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至於大眾關注的日翊物流群聚則新增10例，鄭文燦表示，目前共有23位確診，10位是家人，13位是員工，桃園市針對日翊物流有擴大居家隔離，共267人得進行14天居家隔離，近一千名員工也要進行預防性5天居家隔離，會多次採檢來判斷社區是否安全。

鄭文燦表示，這次日翊物流群聚感染中，因為員工人數相當多，因此風險仍然存在，但希望透過居家隔離確保社區的安全。另外，個案家人也有活動足跡，但都會匡列，以確保傳播鏈不至於衍生到社區。