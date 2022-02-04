北市3起家人照顧小孩染疫！媽媽陪兒子居隔　喉嚨痛送醫「2人都確診」

▲北市松山區某幼兒園群聚感染圖。（圖／指揮中心提供）

記者袁茵／台北報導

台北市松山區某幼兒園群聚感染擴大，北市4日新增2起確診（案19091、案19097），為一對母子檔，其中小孩未滿5歲無症狀，40多歲媽媽則有喉嚨痛、發燒等症狀。台北市衛生局專委歐佳齡4日說明，北市松山區某幼兒園群聚中，共有3例家長（案18989、案18887、案19097）為家長陪同染疫，但目前無法釐清染疫時間點誰先誰後。

台北市衛生局4日下午召開防疫記者會，衛生局專委歐佳齡說明，北市2日新增2起確診，確診者分別為案19091、案19097，是因為先前松山區某幼兒園老師（案18590）確診，並匡列相關接觸者，其中一名為未滿5歲學童（案19091），而受《兒少法》規定，兒童居家隔離必須有家人陪同，因此媽媽（案19097）也一同居家隔離。

歐佳齡表示，案19097於2月2日出現喉嚨痛、發燒等症狀，並安排對方與兒子（案19091）一同送醫採檢，最終2人皆為陽性；男童（案19091）的Ct值為25，媽媽（案19097）Ct值則是15，其前者沒有症狀，加上是確診前就居家隔離，所以沒有社區傳播風險，也無發病前足跡。

針對台北市長柯文哲稱，有10多起家長陪同染疫案，北市未來有無可能調整隔離規範？歐佳齡回應，依照《兒少法》規定，小孩子居家隔離期間需要有照護者陪同，柯文哲說的10多起案例，可能包括先前高雄某幼兒園群聚部分，北市近期主要都是松山區某幼兒園案例，進而造成3起家長陪同小孩居家隔離，最終陽性案例。

歐佳齡表示，北市3起家長陪同小孩居家隔離染疫案，分別為案18989、18887、19097，但目前無法釐清家長與孩童是否在居家隔離期間共同暴露，或是染疫時間點的先後順序，所以很難釐清是誰傳染給誰，或是因為照護幼兒進而染疫，後續如果要做調整，還是要依照中央規範。