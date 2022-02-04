買菜遭天降鋼條擊倒！她頭破滿臉血送醫撿回命　包商做法出爐

▲文林派出所警員易俊成巡邏時發現婦女遭鋼條砸破頭，緊急協助婦女送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

1月8日上午11時許，台北市士林區華榮街61號驚傳有婦女疑似墜樓意外！轄區警方到場、發現該名婦女滿頭鮮血倒臥路邊，旁邊還有一根長達約一公尺的鋼條，警方立刻通知消防局救護人員到場搶救，所幸頭部撕裂傷郭姓婦女送往新光醫院搶救後傷勢穩定，根據警方調查這才發現原來是該址旁一處建案鷹架鋼條掉落砸中路過婦女，警方後續通報台北市勞工局列管，釐清該建案有無工安疑慮。

▲文林派出所警員易俊成巡邏時發現婦女遭鋼條砸破頭，緊急協助婦女送醫。（圖／記者張君豪翻攝）

士林警分局表示，當天上午11時許，文林派出所警員易俊成在外巡邏，11時許接獲通報華榮街61號後門疑似有人墜樓，急需警方到場，旋即趕赴現場處理。警員到場發現郭姓婦女（60歲）頭部有10公分撕裂傷，雖然尚有意識但頭部血流不止，警方通報消防局出動救護車緊急送醫治療。

根據警方調查，發現婦女身旁有一根長約一公尺鋼條，且沾有血跡，原來使旁邊建案工地的鷹架鋼條掉落，不偏不倚砸中路過欲出門買菜婦女，事後建案包商與婦女達成和解，至於這起工地施工意外，警方則通報北市勞工局進行後續查處。

【其他新聞】

►獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹 保險公司成冤大頭

►獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝 生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬



►涉助產婦詐保3000萬 禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

►快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長