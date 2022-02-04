過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地亡…幼孫問：爸爸去哪了

▲貴州發生工地意外，許多人遭到活埋。（圖／翻攝《極目新聞》）



記者柯振中／綜合報導

貴州省畢節市日前發生恐怖災難，許多居民外出工作，年節前陸續返鄉，準備過年，沒想到當地的第一人民醫院分院培訓基地專案建設時，發生山體滑坡，導致施工人員受困，共造成14人死亡，其中3人來自畢節的平原村，村內2名年幼的孩子不曉得親人逝世，還不斷詢問「爸爸去哪了」。

綜合陸媒報導，畢節市第一人民醫院分院培訓基地正在進行建設專案，需要大量人手，來自平原村的諶和亮是老練的鋼筋師傅，得知有工作能做，與鄰居一起離家上工，到5公里遠的地方進行護坡工作，才做了2天，家人晚間等不到諶和亮回來吃飯，打電話過去詢問，被告知「要加班，晚一點回去」，沒想到因此天人永隔。

▼諶和亮的家屬等不到人，打電話被告知「要加班」，沒想到竟是最後一次通話。（圖／翻攝《極目新聞》）



諶和亮的妹夫陳立表示，舅哥遭到巨石砸中，遺體受損嚴重，為了一天不到200元（人民幣，下同，約新台幣874元），上了2天的班，就出了這種意外，讓家人感到十分悲痛。

除此以外，離諶和亮家不遠處的空地上，還放置著2口棺材，罹難者是一對父子，父親叫諶和偉，年約50多歲、兒子叫諶強，今年28歲。

▼諶和偉、諶強父子遭到活埋，年幼的孩子還不曉得發生什麼事，詢問「爸爸去哪了」。（圖／翻攝《極目新聞》）



親屬悲痛表示，諶強4歲喪母，好不容易長大成家，家中還有分別3歲、8歲孩子，由於孩子還不懂事，不知道父親、爺爺已經過世，還在家中詢問「爸爸去哪了」。

親屬說明，諶強與諶和偉父子在外工作，近幾年家庭條件才稍微好轉，不久前從外地回鄉，想說趁著過年再多賺一筆，於是到該處工地打零工，沒想到竟然發生這種意外。至於詳細案發原因為何，當地相關單位仍在調查當中。