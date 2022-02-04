　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地亡…幼孫問：爸爸去哪了

▲▼滑坡。（圖／翻攝《極目新聞》）

▲貴州發生工地意外，許多人遭到活埋。（圖／翻攝《極目新聞》）

記者柯振中／綜合報導

貴州省畢節市日前發生恐怖災難，許多居民外出工作，年節前陸續返鄉，準備過年，沒想到當地的第一人民醫院分院培訓基地專案建設時，發生山體滑坡，導致施工人員受困，共造成14人死亡，其中3人來自畢節的平原村，村內2名年幼的孩子不曉得親人逝世，還不斷詢問「爸爸去哪了」。

綜合陸媒報導，畢節市第一人民醫院分院培訓基地正在進行建設專案，需要大量人手，來自平原村的諶和亮是老練的鋼筋師傅，得知有工作能做，與鄰居一起離家上工，到5公里遠的地方進行護坡工作，才做了2天，家人晚間等不到諶和亮回來吃飯，打電話過去詢問，被告知「要加班，晚一點回去」，沒想到因此天人永隔。

▼諶和亮的家屬等不到人，打電話被告知「要加班」，沒想到竟是最後一次通話。（圖／翻攝《極目新聞》）

▲▼滑坡。（圖／翻攝《極目新聞》）

諶和亮的妹夫陳立表示，舅哥遭到巨石砸中，遺體受損嚴重，為了一天不到200元（人民幣，下同，約新台幣874元），上了2天的班，就出了這種意外，讓家人感到十分悲痛。

除此以外，離諶和亮家不遠處的空地上，還放置著2口棺材，罹難者是一對父子，父親叫諶和偉，年約50多歲、兒子叫諶強，今年28歲。

▼諶和偉、諶強父子遭到活埋，年幼的孩子還不曉得發生什麼事，詢問「爸爸去哪了」。（圖／翻攝《極目新聞》）

▲▼滑坡。（圖／翻攝《極目新聞》）

親屬悲痛表示，諶強4歲喪母，好不容易長大成家，家中還有分別3歲、8歲孩子，由於孩子還不懂事，不知道父親、爺爺已經過世，還在家中詢問「爸爸去哪了」。

親屬說明，諶強與諶和偉父子在外工作，近幾年家庭條件才稍微好轉，不久前從外地回鄉，想說趁著過年再多賺一筆，於是到該處工地打零工，沒想到竟然發生這種意外。至於詳細案發原因為何，當地相關單位仍在調查當中。

445元到新竹煙波飯店爽吃自助式下午茶

ET快訊
快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地亡…幼孫問：爸爸去哪了

空教室「高二十班」不給活人用！中學靈異狀況頻傳…軍營搬來鎮壓

香港確診連3天破百！源頭不明多達31例「年後恐大爆發」

寧德時代預告：2021年淨利潤成長150%至195%

虎年上網「賣老虎肉」　河南「唬爛哥」被抓包後糗了

國台辦：洪秀柱抵達北京　將出席冬奧開幕式

北京冬奧倒數1天登場　普丁在《新華社》發文挺中批美

杭州10嬰兒集體染疫　全都曾到「母嬰生活館」洗澡、玩耍

「廣場舞」將為北京冬奧開幕暖場！導演：脫貧、致富了才載歌載舞

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

高雄警除夕扮舞獅、撒錢塞褲襠　High過頭踩椅！警分局道歉了

女子闖紅燈對向警察亮燈追　騎士見「現世報」笑喊：水啦！

「穿中國隊隊服」黃郁婷道歉　體育署：不會取消資格

技術考驗！騎經嘉義義仁吊橋　高空會車超驚悚...踩空秒GG

霸道浣熊環抱狂吸傲嬌貓　喵星人不領情揮拳遭撲倒

過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地亡…幼孫問：爸爸去哪了

空教室「高二十班」不給活人用！中學靈異狀況頻傳…軍營搬來鎮壓

香港確診連3天破百！源頭不明多達31例「年後恐大爆發」

寧德時代預告：2021年淨利潤成長150%至195%

虎年上網「賣老虎肉」　河南「唬爛哥」被抓包後糗了

國台辦：洪秀柱抵達北京　將出席冬奧開幕式

北京冬奧倒數1天登場　普丁在《新華社》發文挺中批美

杭州10嬰兒集體染疫　全都曾到「母嬰生活館」洗澡、玩耍

「廣場舞」將為北京冬奧開幕暖場！導演：脫貧、致富了才載歌載舞

窮學生被飛行員贊助上學7年！畢業後想報恩…他卻刪除聯絡方式

快訊／國3「1大車、1小車」追撞　成立緊急應變小組

4種房類型「越住越富」！房子太大竟犯「5虛」會出事

沒有Google Maps的年代怎麼找路？　網淚憶7-11一神物

網傳心理測驗「選一杯咖啡種類」　看今年誰最想關注你

「童年經典飲料」從小沒漲價　網推2款萬年不敗：絕對搬整箱

美國防部：俄羅斯擬偽造攻擊影片　成入侵烏克蘭藉口

機能減不多房價少很多　公道三領路！新竹購屋黑馬區現身

過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地亡…幼孫問：爸爸去哪了

黃郁婷曾獻金牌挺蔡英文選總統　網熱議：10年轉變這麼大？

民傑資科執行長陳良信力薦必讀「基地」　窺探科技發展各種假說

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

大陸熱門新聞

公貓沒結紮　住旅館「一夜騎5母貓」虛脫

小學生除夕燒一桌菜　媽朋友圈都炸了

天才少女年薪655萬　網一看：好正！

10外孫排隊領紅包！阿公發錢全程結屎面

窮學生被飛行員贊助7年！想報恩卻遭拒

台灣女網紅狂挺蕭敬騰：罵他是幼稚丟臉

護理師抗疫錯過2次求婚！返鄉下車崩潰了

高二十班不給活人用！中學超靈異軍營搬來鎮壓

過年前打零工想多賺點！父子遭活埋工地

陸專家：Omicron疑似「老鼠傳人」

8孩媽遭「狗鍊栓脖」　牙齒被拔光

虎年上網賣老虎肉　「唬爛哥」被抓包糗了

狼師灌醉女大生硬上　「內射妳了自己去買藥」

香港確診連3天破百！源頭不明多達31例

更多熱門

相關新聞

大樂透1.8億　台彩公布春節最常開頭獎時間

大樂透1.8億　台彩公布春節最常開頭獎時間

台彩3日晚間開出大樂透第111000014期獎號，派彩結果10點出爐，1.3億頭獎尚未送出，下期上看1.8億元。對此，台彩公布多年統計結果，透露大樂透最常開出頭獎的幸運日是「大年初四」，若民眾想成為億萬富翁，務必把握機會。

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

初四撞立春！　15禁忌勿踩

初四撞立春！　15禁忌勿踩

月給27K孝親！爸媽過年狂暗示紅包

月給27K孝親！爸媽過年狂暗示紅包

過年被遺忘！大隻毛卡位爸媽身邊

過年被遺忘！大隻毛卡位爸媽身邊

關鍵字：

過年活埋零工工地

讀者迴響

熱門新聞

莫德納超夯！醫：我會選BNT　曝快打第3劑原因

快訊／六福莊長頸鹿「布丁妹」搶救30分鐘亡　工作人員淚崩

初四撞立春！　15禁忌勿踩

「醫界王陽明」恢單2年爆求婚成功！　新歡身份曝光

妻：女鬼跟你睡　人夫崩潰求離婚

李芷婷參賽《全明星》爆哭掉髮　遭洗版「退賽」霸氣回應了！

韓網超準「手機幾%充電」心理測驗

女房東除夕突到訪！她一聽差點被暖哭

爸每月給1.8萬！男吐絕望心聲

蕭敬騰登春晚被罵「只有這天王沒事」！

嬪妃「愛用4大宮廷春藥」榨乾皇帝！吃完1晚能戰10女

男友襯衫接客！檳榔西施「清純戀愛臉」20秒片讓網瘋了

快訊／美股三大指數均跌！道瓊下殺288點　臉書Meta跌超23％

最貴5款刮刮樂大揭密！　「真正賺錢機率」最高僅19%

點外送4個月！店家「炒飯送湯」網看ID秒歪樓

更多

最夯影音

更多
累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？

累鼠了辣！黃金鼠睡超熟叫不醒　媽嚇爆狂搖晃：會不會睡太死？
「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

「139cm革龜」纏廢漁網滿身血　搶救不到48hrs...海保署證實身亡

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

考到重機駕照後要上安駕課程！　學姐教迴轉：往後看+車速很重要

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

轎車內壢交流道衝撞號誌桿！　車體破碎翻覆...駕駛重傷不治

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

亂丟垃圾辯「不知台南有規定」　違規男惱羞嗆：愛環保別開車

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面