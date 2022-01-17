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對面大樓驚見「肉色交纏」！工地老司機秒拿望遠鏡　網笑：太專業

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲情侶激戰忘記拉窗簾。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

冷冷的天氣，就想跟另一半在被窩裡溫存，一起用愛發電，不過，在享受魚水之歡的同時，不要忘記拉上窗簾，有對情侶一大早就耐不住慾火，窗簾都還來不及拉起來，就直接在房間激戰，剛好被對面大樓的工人們發現，怎料工人們竟然拿起望遠鏡觀看，不少網友笑說「老司機就是專業！」

有網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出兩張照片，第一張是房屋建築工地的現場，三名工人拿著望遠鏡，全都朝著同個方向看，令人好奇在看什麼，第二張照片就公布答案，原來是對面大樓有對情侶，一早就在做運動，男生站在床邊與另一半在床上翻雲覆雨，眼中只有彼此的兩人，敞開窗簾在玻璃前大膽「活春宮」，令人看了好害羞。

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貼文曝光後，引起網友討論，「男人的快樂就是這麼的簡單」、「男人的小確幸」、「一大早的活力來源」、「平平是工地，為什麼他們的比較好玩」、「這個工地，師傅會搶著進場施工耶」、「晨跑我喜歡」。

不過，大多數網友們都納悶「奇怪的不是沒拉窗簾，而是為什麼上班帶望遠鏡？」「為什麼上班還會帶望遠鏡啦」、「到底是哪個工地師傅會隨身攜帶望遠鏡啦」、「這什麼工種，怎麼有標配望遠鏡」、「感覺好像戰場狙擊手偵查敵情」、「表面上是裝修工人，實際上是臥底」。有網友便笑說「可能常常上演，這是上工前的早操」、「 一個專業老司機出門必備望遠鏡」。

▼工人上班自備望遠鏡。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

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